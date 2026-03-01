https://1prime.ru/20260301/kallas-867916557.html

"Идиотка". Злорадство Каллас над гибелью Хаменеи привезло Запад в ярость

2026-03-01T16:19+0300

иран

кая каллас

оон

сша

израиль

али хаменеи

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство словами главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что смерть верховного лидера Али Хаменеи является "переломным моментом в истории Ирана", который принесет народу страны "больше свободы"."Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — подчеркнул @SoberOptimist."Даже Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Это весьма показательно, насколько она глупа", — отметил @chenweihua."Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал пользователь @parody_xavier."Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — высказался @AbdullahIh51299.Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.

иран

сша

израиль

2026

