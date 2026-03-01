Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Идиотка". Злорадство Каллас над гибелью Хаменеи привезло Запад в ярость - 01.03.2026
"Идиотка". Злорадство Каллас над гибелью Хаменеи привезло Запад в ярость
Пользователи платформы X выразили недовольство словами главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что смерть верховного лидера Али Хаменеи является... | 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство словами главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что смерть верховного лидера Али Хаменеи является "переломным моментом в истории Ирана", который принесет народу страны "больше свободы"."Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — подчеркнул @SoberOptimist."Даже Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Это весьма показательно, насколько она глупа", — отметил @chenweihua."Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал пользователь @parody_xavier."Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — высказался @AbdullahIh51299.Удары США и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
16:19 01.03.2026
 

"Идиотка". Злорадство Каллас над гибелью Хаменеи привезло Запад в ярость

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство словами главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что смерть верховного лидера Али Хаменеи является "переломным моментом в истории Ирана", который принесет народу страны "больше свободы".
"Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — подчеркнул @SoberOptimist.
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США
14:40
"Даже Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Это весьма показательно, насколько она глупа", — отметил @chenweihua.
"Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал пользователь @parody_xavier.
"Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — высказался @AbdullahIh51299.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
07:38

Удары США и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. При этом неделю назад американская сторона вела с Тегераном переговоры по ядерной программе.
В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране вызвало переполох на Западе
11:05
В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.
В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
В США сделали тревожное заявление о военной операции на Ближнем Востоке
11:37
 
ИРАНКая КалласООНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиМарко Рубио
 
 
Заголовок открываемого материала