"Идиотка". Злорадство Каллас над гибелью Хаменеи привезло Запад в ярость
© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи платформы X выразили недовольство словами главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что смерть верховного лидера Али Хаменеи является "переломным моментом в истории Ирана", который принесет народу страны "больше свободы".
"Вас считают идиоткой, и все "партнеры" игнорируют ваши звонки, потому что никто не воспринимает вас всерьез", — подчеркнул @SoberOptimist.
"Даже Марко Рубио отказался встречаться с Каллас. Это весьма показательно, насколько она глупа", — отметил @chenweihua.
"Это лучший словесный салат, который я когда-либо видел. Спасибо, госпожа Каллас, вы в этом мастер!" — сыронизировал пользователь @parody_xavier.
"Как вам не стыдно. Нападение на суверенное государство незаконно, но у вас не хватает смелости сказать это, по крайней мере, когда речь идёт о США или Израиле", — высказался @AbdullahIh51299.
Удары США и Израиля
В Тель-Авиве сообщили, что удары нацелены на предотвращение получения Ираном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал жителей Ирана к смене режима.
В ответ Иран предпринял атаки на израильскую территорию, а также на американские военные базы на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают о ракетных ударах, затронувших не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру в Иране, что привело к большому числу жертв и пострадавших.
В России отметили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия и призвали к возобновлению переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, включая обсуждение в Совете Безопасности ООН.