Французская компания CMA CGM прекращает отправку судов через Суэцкий канал

01.03.2026

Французская компания CMA CGM прекращает отправку судов через Суэцкий канал - 01.03.2026, ПРАЙМ

Французская компания CMA CGM прекращает отправку судов через Суэцкий канал

Крупнейшая французская логистическая компания CMA CGM сообщила, что прекращает отправку судов через Суэцкий канал на фоне атак США и Израиля на Иран, передает... | 01.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Крупнейшая французская логистическая компания CMA CGM сообщила, что прекращает отправку судов через Суэцкий канал на фоне атак США и Израиля на Иран, передает агентство Рейтер. "CMA CGM... дала указание своим судам, находящимся в Персидском заливе или направляющимся в него, укрыться в безопасном месте после нападения США и Израиля на Иран", - сообщило Рейтер со ссылкой на заявление компании. По данным Рейтер, CMA CGM также заявила о приостановке отправки судов через Суэцкий канал и о том, что суда будут вместо этого направляться в обход мыса Доброй Надежды. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них. Французская компания CMA CGM S. A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и судоходством. У компании 755 офисов и 750 складов в 160 странах, она обслуживает 420 мировых торговых портов.

2026

