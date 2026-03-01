Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Майнинг криптовалют вновь разрешат в двух регионах России - 01.03.2026, ПРАЙМ
Майнинг криптовалют вновь разрешат в двух регионах России
Майнинг криптовалют вновь разрешат в двух регионах России - 01.03.2026, ПРАЙМ
Майнинг криптовалют вновь разрешат в двух регионах России
Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T12:22+0300
2026-03-01T12:22+0300
общество
россия
бурятия
забайкалье
рф
николай шульгинов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866078199_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_ab9c1d33b629f0b13a858926b0a85e7c.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы. Как указывается в постановлении правительства, временный запрет на майнинг с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ. В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный. Как в декабре сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье в ближайшее время тоже сделают круглогодичным. Ранее идея полного запрета майнинга до 2031 года в Забайкалье и Бурятии обсуждалась на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. А в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
бурятия
забайкалье
рф
общество , россия, бурятия, забайкалье, рф, николай шульгинов, госдума
Общество , РОССИЯ, Бурятия, Забайкалье, РФ, Николай Шульгинов, Госдума
12:22 01.03.2026
 
Майнинг криптовалют вновь разрешат в двух регионах России

Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в Бурятии и Забайкалье с 15 марта

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы.
Как указывается в постановлении правительства, временный запрет на майнинг с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ.
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
Как в декабре сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье в ближайшее время тоже сделают круглогодичным.
Ранее идея полного запрета майнинга до 2031 года в Забайкалье и Бурятии обсуждалась на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. А в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
 
ОбществоРОССИЯБурятияЗабайкальеРФНиколай ШульгиновГосдума
 
 
