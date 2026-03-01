Мировые рынки хорошо обеспечены нефтью и газом, заявил глава МЭА

https://1prime.ru/20260301/mea-867916179.html

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мировые рынки на сегодняшний день хорошо обеспечены нефтью и газом, Международное энергетическое агентство (МЭА) следит за событиями на Ближнем Востоке, заявил глава МЭА Фатих Бироль. "МЭА активно следит за событиями на Ближнем Востоке и их потенциальными последствиями для мировых рынков нефти и газа и торговых потоков. На сегодняшний день рынки хорошо обеспечены. Я поддерживаю контакты с министрами крупнейших производителей в регионе и правительствами стран МЭА по поводу ситуации", - написал он в соцсети X. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне конфликта было парализовано движение судов через Ормузский пролив, который является важным маршрутом поставок нефти и СПГ: он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Около 300 танкеров находится на подходе к Ормузском проливу со стороны Оманского залива, со стороны Персидского залива судов значительно меньше - около 100 танкеров, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомились РИА Новости.

