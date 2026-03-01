https://1prime.ru/20260301/moshenniki-867908370.html
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ - 01.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T02:53+0300
2026-03-01T02:53+0300
2026-03-01T02:53+0300
банки
финансы
рф
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867908370.jpg?1772322821
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мошенники убеждают россиян, что их деньги, которые они хранят на банковских счетах, якобы в опасности, и поэтому их необходимо передать курьеру.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, РФ, центральные банки, Центральный банк
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ
Мошенники представились сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мошенники убеждают россиян, что их деньги, которые они хранят на банковских счетах, якобы в опасности, и поэтому их необходимо передать курьеру.