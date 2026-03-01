https://1prime.ru/20260301/moshenniki-867908370.html

Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ

Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками ЦБ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мошенники убеждают россиян, что их деньги, которые они хранят на банковских счетах, якобы в опасности, и поэтому их необходимо передать курьеру.

