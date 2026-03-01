Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/neft-867916916.html
Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти
Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти
Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T16:33+0300
2026-03-01T16:33+0300
нефть
китай
индия
ормузский пролив
ири
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа ИРИ - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления. "Наиболее чувствительны к поставкам нефти из Ирана и к транзиту через Ормузский пролив страны Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Через пролив проходят около 20 миллионов баррелей нефти в сутки: это примерно пятая часть мирового потребления", - сказал агентству доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Павел Севостьянов. По данным Севостьянова, для ряда азиатских экономик доля ближневосточной нефти в импорте превышает 60-70%, поэтому любые перебои мгновенно отражаются на ценах и фрахте. Европа получает относительно небольшую физическую долю, однако ценовой шок от блокады ударит по ней напрямую, добавил эксперт. "От поставок нефти через Ормузский пролив напрямую зависят, во-первых, Китай и Индия, Турция, страны Европейского союза. Фактически, сейчас, закрыв его, Иран держит в узде глобальный рынок нефти, бензина и, соответственно, дизельного топлива, да и вообще всей нефтехимии", - обратил внимание независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. На нефтеперерабатывающих заводах в Китае, Индии, Турции, Европе есть определенный запас "черного золота", но вопрос, насколько его хватит, если конфликт затянется надолго, рассуждает аналитик. "Я допускаю остановки нефтеперерабатывающих заводов в странах-потребителях ближневосточной нефти, но и как вариант - придется покупать нефть у России или увеличивать ее закупки, все зависит от страны. Если это Индия или Китай, то они нарастят закупки, если это Европейский союз, то придется пойти к нам на поклон, либо где-то еще искать", - отметил Хазанов. Эксперт также сомневается, что другие государства, например, Нигерия, смогут нарастить добычу и продажи в тех объемах, которые нужны странам-импортерам ближневосточной нефти.
китай
индия
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, индия, ормузский пролив, ири
Нефть, КИТАЙ, ИНДИЯ, Ормузский пролив, ИРИ
16:33 01.03.2026
 
Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти

Страны Азии больше всего зависят от иранской нефти и транзита через Ормузский пролив

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа ИРИ - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
"Наиболее чувствительны к поставкам нефти из Ирана и к транзиту через Ормузский пролив страны Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Через пролив проходят около 20 миллионов баррелей нефти в сутки: это примерно пятая часть мирового потребления", - сказал агентству доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Павел Севостьянов.
По данным Севостьянова, для ряда азиатских экономик доля ближневосточной нефти в импорте превышает 60-70%, поэтому любые перебои мгновенно отражаются на ценах и фрахте. Европа получает относительно небольшую физическую долю, однако ценовой шок от блокады ударит по ней напрямую, добавил эксперт.
"От поставок нефти через Ормузский пролив напрямую зависят, во-первых, Китай и Индия, Турция, страны Европейского союза. Фактически, сейчас, закрыв его, Иран держит в узде глобальный рынок нефти, бензина и, соответственно, дизельного топлива, да и вообще всей нефтехимии", - обратил внимание независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
На нефтеперерабатывающих заводах в Китае, Индии, Турции, Европе есть определенный запас "черного золота", но вопрос, насколько его хватит, если конфликт затянется надолго, рассуждает аналитик.
"Я допускаю остановки нефтеперерабатывающих заводов в странах-потребителях ближневосточной нефти, но и как вариант - придется покупать нефть у России или увеличивать ее закупки, все зависит от страны. Если это Индия или Китай, то они нарастят закупки, если это Европейский союз, то придется пойти к нам на поклон, либо где-то еще искать", - отметил Хазанов.
Эксперт также сомневается, что другие государства, например, Нигерия, смогут нарастить добычу и продажи в тех объемах, которые нужны странам-импортерам ближневосточной нефти.
 
НефтьКИТАЙИНДИЯОрмузский проливИРИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала