Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти
Страны Азии больше всего зависят от иранской нефти и транзита через Ормузский пролив
© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. В воскресенье член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа ИРИ - Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
"Наиболее чувствительны к поставкам нефти из Ирана и к транзиту через Ормузский пролив страны Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Через пролив проходят около 20 миллионов баррелей нефти в сутки: это примерно пятая часть мирового потребления", - сказал агентству доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Павел Севостьянов.
По данным Севостьянова, для ряда азиатских экономик доля ближневосточной нефти в импорте превышает 60-70%, поэтому любые перебои мгновенно отражаются на ценах и фрахте. Европа получает относительно небольшую физическую долю, однако ценовой шок от блокады ударит по ней напрямую, добавил эксперт.
"От поставок нефти через Ормузский пролив напрямую зависят, во-первых, Китай и Индия, Турция, страны Европейского союза. Фактически, сейчас, закрыв его, Иран держит в узде глобальный рынок нефти, бензина и, соответственно, дизельного топлива, да и вообще всей нефтехимии", - обратил внимание независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Я допускаю остановки нефтеперерабатывающих заводов в странах-потребителях ближневосточной нефти, но и как вариант - придется покупать нефть у России или увеличивать ее закупки, все зависит от страны. Если это Индия или Китай, то они нарастят закупки, если это Европейский союз, то придется пойти к нам на поклон, либо где-то еще искать", - отметил Хазанов.
Эксперт также сомневается, что другие государства, например, Нигерия, смогут нарастить добычу и продажи в тех объемах, которые нужны странам-импортерам ближневосточной нефти.