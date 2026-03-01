https://1prime.ru/20260301/neft-867919081.html
Трамп заявил, что не беспокоится о ценах на нефть
2026-03-01T19:31+0300
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не беспокоится о ценах на нефть в связи с операцией против Ирана. "Я ни о чем не беспокоюсь, Джеки. Я просто делаю то, что считаю правильным. В конце концов, все получается", – приводит слова президента США журналистка телеканала Джеки Хайнрих в соцсети Х. Трамп, по ее словам, так ответил на вопросы об обеспокоенности по поводу цен на нефть и последствиях конфликта для Ормузского пролива. Этот пролив, один из берегов которого принадлежит Ирану, является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа.
