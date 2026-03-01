https://1prime.ru/20260301/neft-867920202.html

Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler

2026-03-01T21:32+0300

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки". США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне уже фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - главную артерию для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива, львиная доля которого приходится на страны Восточной и Южной Азии - Китай, Индию, Японию и Южную Корею. "Теперь стимул для Индии в плане логистики, а также в операционном плане, использовать больше российских баррелей значительно возрастает, особенно учитывая логистические трудности, с которыми индийским покупателям придется столкнуться в ближайшие пару дней, независимо от того, что произойдет", - сказал Павлов, отметив, что у Индии не так много альтернативных вариантов. По данным февральского доклада ОПЕК, в декабре Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с показателем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Ирак занял второе место с 904 тысячами баррелей в сутки, за ним следовала Саудовская Аравия с 786 тысячами баррелей в сутки. Импорт нефти в Индию в 2025 году достиг нового рекордного уровня - чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечал ОПЕК.

