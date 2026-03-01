Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/neft-867920202.html
Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler
Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler - 01.03.2026, ПРАЙМ
Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler
Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T21:32+0300
2026-03-01T21:32+0300
нефть
мировая экономика
индия
сша
иран
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки". США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне уже фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - главную артерию для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива, львиная доля которого приходится на страны Восточной и Южной Азии - Китай, Индию, Японию и Южную Корею. "Теперь стимул для Индии в плане логистики, а также в операционном плане, использовать больше российских баррелей значительно возрастает, особенно учитывая логистические трудности, с которыми индийским покупателям придется столкнуться в ближайшие пару дней, независимо от того, что произойдет", - сказал Павлов, отметив, что у Индии не так много альтернативных вариантов. По данным февральского доклада ОПЕК, в декабре Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с показателем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Ирак занял второе место с 904 тысячами баррелей в сутки, за ним следовала Саудовская Аравия с 786 тысячами баррелей в сутки. Импорт нефти в Индию в 2025 году достиг нового рекордного уровня - чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечал ОПЕК.
https://1prime.ru/20260301/neft-867919081.html
индия
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, индия, сша, иран, опек
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ИРАН, ОПЕК
21:32 01.03.2026
 
Индия может начать закупать больше российской нефти, считают в Kpler

Kpler: Индия может начать закупать больше российской нефти из-за конфликта в Иране

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне уже фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - главную артерию для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива, львиная доля которого приходится на страны Восточной и Южной Азии - Китай, Индию, Японию и Южную Корею.
"Теперь стимул для Индии в плане логистики, а также в операционном плане, использовать больше российских баррелей значительно возрастает, особенно учитывая логистические трудности, с которыми индийским покупателям придется столкнуться в ближайшие пару дней, независимо от того, что произойдет", - сказал Павлов, отметив, что у Индии не так много альтернативных вариантов.
По данным февральского доклада ОПЕК, в декабре Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с показателем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Ирак занял второе место с 904 тысячами баррелей в сутки, за ним следовала Саудовская Аравия с 786 тысячами баррелей в сутки. Импорт нефти в Индию в 2025 году достиг нового рекордного уровня - чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечал ОПЕК.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Трамп заявил, что не беспокоится о ценах на нефть
19:31
 
НефтьМировая экономикаИНДИЯСШАИРАНОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала