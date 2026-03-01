Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик - 01.03.2026
ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик
ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик - 01.03.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик
ОПЕК+, умеренно наращивая нефтедобычу в условиях обострения конфликта США и Ирана, бережет свободные мощности для дальнейшей балансировки рынка, такое мнение... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T20:35+0300
2026-03-01T20:35+0300
нефть
сша
иран
ближний восток
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, умеренно наращивая нефтедобычу в условиях обострения конфликта США и Ирана, бережет свободные мощности для дальнейшей балансировки рынка, такое мнение высказала глава отдела по аналитике Ближнего Востока и ОПЕК+ Kpler Амена Бакр. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта после паузы в первом квартале. Однако с учетом графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства участники смогут увеличить добычу нефти максимум на 166 тысяч баррелей в сутки. "Возможно, это стало неожиданностью для многих, кто читал множество заголовков в СМИ, в которых говорилось, что "Нет, ОПЕК+ собирается добывать больше из-за этого конфликта. Теперь они собираются увеличить добычу на 400 или 500 тысяч баррелей в день". Но если они сделают это сейчас, у них не будет возможности отреагировать позже", - сказала Бакр на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки". Она отметила, что считает решение постепенно увеличивать добычу весьма ответственным: это позволяет оценить ситуацию, а затем принимать решения о корректировке. "У группы осталось, возможно, 3,5 миллиона баррелей свободных мощностей. И они должны быть уверены, что в случае перебоев с поставками они смогут вмешаться", - подчеркнула Бакр.
нефть, сша, иран, ближний восток, опек
Нефть, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК
20:35 01.03.2026
 
ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик

Аналитик Бакр: ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, умеренно наращивая нефтедобычу в условиях обострения конфликта США и Ирана, бережет свободные мощности для дальнейшей балансировки рынка, такое мнение высказала глава отдела по аналитике Ближнего Востока и ОПЕК+ Kpler Амена Бакр.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта после паузы в первом квартале. Однако с учетом графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства участники смогут увеличить добычу нефти максимум на 166 тысяч баррелей в сутки.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Трамп заявил, что не беспокоится о ценах на нефть
19:31
"Возможно, это стало неожиданностью для многих, кто читал множество заголовков в СМИ, в которых говорилось, что "Нет, ОПЕК+ собирается добывать больше из-за этого конфликта. Теперь они собираются увеличить добычу на 400 или 500 тысяч баррелей в день". Но если они сделают это сейчас, у них не будет возможности отреагировать позже", - сказала Бакр на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки".
Она отметила, что считает решение постепенно увеличивать добычу весьма ответственным: это позволяет оценить ситуацию, а затем принимать решения о корректировке.
"У группы осталось, возможно, 3,5 миллиона баррелей свободных мощностей. И они должны быть уверены, что в случае перебоев с поставками они смогут вмешаться", - подчеркнула Бакр.
 
