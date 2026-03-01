https://1prime.ru/20260301/opek-867919817.html

ОПЕК+ бережет свободные мощности для балансировки рынка, считает аналитик

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. ОПЕК+, умеренно наращивая нефтедобычу в условиях обострения конфликта США и Ирана, бережет свободные мощности для дальнейшей балансировки рынка, такое мнение высказала глава отдела по аналитике Ближнего Востока и ОПЕК+ Kpler Амена Бакр. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта после паузы в первом квартале. Однако с учетом графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства участники смогут увеличить добычу нефти максимум на 166 тысяч баррелей в сутки. "Возможно, это стало неожиданностью для многих, кто читал множество заголовков в СМИ, в которых говорилось, что "Нет, ОПЕК+ собирается добывать больше из-за этого конфликта. Теперь они собираются увеличить добычу на 400 или 500 тысяч баррелей в день". Но если они сделают это сейчас, у них не будет возможности отреагировать позже", - сказала Бакр на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки". Она отметила, что считает решение постепенно увеличивать добычу весьма ответственным: это позволяет оценить ситуацию, а затем принимать решения о корректировке. "У группы осталось, возможно, 3,5 миллиона баррелей свободных мощностей. И они должны быть уверены, что в случае перебоев с поставками они смогут вмешаться", - подчеркнула Бакр.

