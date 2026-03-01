Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти - 01.03.2026
Аналитик объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти
Аналитик объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти - 01.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти
Восьмерка стран ОПЕК+ сегодняшним решением по добыче показала, что продолжает свою стратегию по возврату доли на мировом рынке нефти, не реагируя на... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T23:07+0300
2026-03-01T23:07+0300
нефть
ближний восток
саудовская аравия
оаэ
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Восьмерка стран ОПЕК+ сегодняшним решением по добыче показала, что продолжает свою стратегию по возврату доли на мировом рынке нефти, не реагируя на неопределенную конъюнктуру, связанную с обострением конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) в воскресенье решили увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта после паузы в первом квартале. Но с учетом графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства участники смогут увеличить добычу нефти максимум на 166 тысяч баррелей в сутки. По мнению ряда аналитиков, решение увеличить добычу со второго квартала было ожидаемым для рынка. При этом воскресная встреча нефтедобывающих стран проходила на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. "ОПЕК+ действует исходя из собственной логики, которая отражает стратегическое видение, а не попытку реагировать на текущую конъюнктуру. Задача ОПЕК+ - путем общего снижения цен на нефть в течение 2026-2027 годов добиться резкого падения темпов роста добычи в других странах, но прежде всего в Северной и Южной Америке", - прокомментировал Белогорьев решение ОПЕК+. Таким образом, альянс обеспечит себе большую долю рынка. Собеседник агентства считает: сейчас пока сложно оценить последствия таких малопредсказуемых событий, как полное закрытие Ормузского пролива, через который нефть поступает из стран Персидского залива на мировой рынок, перебои с поставками иранской нефти, а также возможные удары Ирана по нефтяной инфраструктуре соседних стран Залива. "То есть принятое решение – это прежде всего сигнал для всех участников рынка, что ОПЕК+ намерен довести до конца свою политику по возвращению на рынок оставшихся миллиона баррелей в сутки добровольных сокращений", - считает Белогорьев. По его мнению, ОПЕК+ полностью выйдет из оставшихся добровольных ограничений до конца 2026 года.
https://1prime.ru/20260301/neft-867919081.html
ближний восток
саудовская аравия
оаэ
нефть, ближний восток, саудовская аравия, оаэ, опек
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК
23:07 01.03.2026
 
Аналитик объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти

Белогорьев: ОПЕК+ продолжает свою стратегию, не реагируя на конъюнктуру

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Восьмерка стран ОПЕК+ сегодняшним решением по добыче показала, что продолжает свою стратегию по возврату доли на мировом рынке нефти, не реагируя на неопределенную конъюнктуру, связанную с обострением конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) в воскресенье решили увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта после паузы в первом квартале. Но с учетом графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства участники смогут увеличить добычу нефти максимум на 166 тысяч баррелей в сутки.
По мнению ряда аналитиков, решение увеличить добычу со второго квартала было ожидаемым для рынка. При этом воскресная встреча нефтедобывающих стран проходила на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
"ОПЕК+ действует исходя из собственной логики, которая отражает стратегическое видение, а не попытку реагировать на текущую конъюнктуру. Задача ОПЕК+ - путем общего снижения цен на нефть в течение 2026-2027 годов добиться резкого падения темпов роста добычи в других странах, но прежде всего в Северной и Южной Америке", - прокомментировал Белогорьев решение ОПЕК+. Таким образом, альянс обеспечит себе большую долю рынка.
Собеседник агентства считает: сейчас пока сложно оценить последствия таких малопредсказуемых событий, как полное закрытие Ормузского пролива, через который нефть поступает из стран Персидского залива на мировой рынок, перебои с поставками иранской нефти, а также возможные удары Ирана по нефтяной инфраструктуре соседних стран Залива.
"То есть принятое решение – это прежде всего сигнал для всех участников рынка, что ОПЕК+ намерен довести до конца свою политику по возвращению на рынок оставшихся миллиона баррелей в сутки добровольных сокращений", - считает Белогорьев.
По его мнению, ОПЕК+ полностью выйдет из оставшихся добровольных ограничений до конца 2026 года.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭОПЕК
 
 
