Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/parkovka-867840436.html
Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе
Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе - 01.03.2026, ПРАЙМ
Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе
Собственники квартир, владеющие автомобилем, имеют право без каких-либо ограничений парковать свой автомобиль на придомовой территории, рассказала агентству... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T03:03+0300
2026-03-01T03:03+0300
бизнес
общество
недвижимость
парковка
парковка возле дома
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83585/15/835851546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ccdb323dcad18da4ff9007de442eba9.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Собственники квартир, владеющие автомобилем, имеют право без каких-либо ограничений парковать свой автомобиль на придомовой территории, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Более того, если не установлен шлагбаум, то автовладельцы (не собственники квартиры) также могут припарковать свой автомобиль, если есть свободное место. Именно для защиты интересов собственников квартир по решению общего собрания может быть принято решение об установке шлагбаума, пояснила она.“В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах”, - указала финансист.Дело в том, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, находится в общей долевой собственности владельцев квартир. Все собственники квартир имеют безусловное и неотчуждаемое право пользоваться общим имуществом, включая придомовую территорию и парковочные места, расположенные на ней.При этом все парковочные места являются общими. Невозможно "застолбить" определенное место и сделать его "своим". Каждый собственник занимает то место, которое он нашел. Если мест не осталось, это не является нарушением прав собственника квартиры. Приобрести можно только место на подземной парковке. Это отдельный объект недвижимости.“По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки. Нельзя создавать помехи для вывоза мусора, создавать ситуации, при которой другой автомобиль не может выехать”, - заключила Ольга Леонова.
https://1prime.ru/20251209/gosduma-865361658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83585/15/835851546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_10b781ebf4277a0512c1505fcd38de9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , недвижимость, парковка, парковка возле дома, авто
Бизнес, Общество , Недвижимость, парковка, парковка возле дома, Авто
03:03 01.03.2026
 
Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе

Леонова: парковаться во дворах без допусловий могут только владельцы квартир

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтоянка
Стоянка - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Собственники квартир, владеющие автомобилем, имеют право без каких-либо ограничений парковать свой автомобиль на придомовой территории, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах
9 декабря 2025, 13:40
Более того, если не установлен шлагбаум, то автовладельцы (не собственники квартиры) также могут припарковать свой автомобиль, если есть свободное место. Именно для защиты интересов собственников квартир по решению общего собрания может быть принято решение об установке шлагбаума, пояснила она.
“В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах”, - указала финансист.
Дело в том, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, находится в общей долевой собственности владельцев квартир. Все собственники квартир имеют безусловное и неотчуждаемое право пользоваться общим имуществом, включая придомовую территорию и парковочные места, расположенные на ней.
При этом все парковочные места являются общими. Невозможно "застолбить" определенное место и сделать его "своим". Каждый собственник занимает то место, которое он нашел. Если мест не осталось, это не является нарушением прав собственника квартиры. Приобрести можно только место на подземной парковке. Это отдельный объект недвижимости.
“По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки. Нельзя создавать помехи для вывоза мусора, создавать ситуации, при которой другой автомобиль не может выехать”, - заключила Ольга Леонова.
 
БизнесОбществоНедвижимостьпарковкапарковка возле домаАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала