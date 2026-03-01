https://1prime.ru/20260301/parkovka-867840436.html

Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе

Водителям объяснили, кто имеет право на парковку во дворе

бизнес

общество

недвижимость

парковка

парковка возле дома

авто

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Собственники квартир, владеющие автомобилем, имеют право без каких-либо ограничений парковать свой автомобиль на придомовой территории, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Более того, если не установлен шлагбаум, то автовладельцы (не собственники квартиры) также могут припарковать свой автомобиль, если есть свободное место. Именно для защиты интересов собственников квартир по решению общего собрания может быть принято решение об установке шлагбаума, пояснила она.“В этом случае несобственникам въезд на придомовую территорию может быть запрещен. Но для собственников такого запрета быть не может ни при каких обстоятельствах”, - указала финансист.Дело в том, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, находится в общей долевой собственности владельцев квартир. Все собственники квартир имеют безусловное и неотчуждаемое право пользоваться общим имуществом, включая придомовую территорию и парковочные места, расположенные на ней.При этом все парковочные места являются общими. Невозможно "застолбить" определенное место и сделать его "своим". Каждый собственник занимает то место, которое он нашел. Если мест не осталось, это не является нарушением прав собственника квартиры. Приобрести можно только место на подземной парковке. Это отдельный объект недвижимости.“По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки. Нельзя создавать помехи для вывоза мусора, создавать ситуации, при которой другой автомобиль не может выехать”, - заключила Ольга Леонова.

