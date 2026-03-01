https://1prime.ru/20260301/putin-867917310.html

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

али хаменеи

масуд пезешкиан

мид рф

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает Кремль. Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщало ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром. "Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

