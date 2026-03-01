https://1prime.ru/20260301/putin-867917310.html
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана - 01.03.2026, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана
Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи,... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T16:52+0300
2026-03-01T16:52+0300
2026-03-01T16:52+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
израиль
али хаменеи
масуд пезешкиан
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает Кремль. Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщало ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром. "Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, али хаменеи, масуд пезешкиан, мид рф
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, МИД РФ
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана
Путин выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана Хаменеи