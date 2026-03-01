https://1prime.ru/20260301/rossiya-867915928.html
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с до 9,637 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, следует из материалов ОПЕК. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в апреле на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом. В текущем месяце предел производства для России составляет 9,574 миллиона баррелей в сутки. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи.
