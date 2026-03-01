Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с - 01.03.2026
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с - 01.03.2026, ПРАЙМ
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с до 9,637 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, следует из материалов ОПЕК. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T15:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с до 9,637 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, следует из материалов ОПЕК. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в апреле на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом. В текущем месяце предел производства для России составляет 9,574 миллиона баррелей в сутки. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи.
15:23 01.03.2026
 
Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с

Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с, до 9,637 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 62 тыс б/с до 9,637 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, следует из материалов ОПЕК.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в апреле на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом.
В текущем месяце предел производства для России составляет 9,574 миллиона баррелей в сутки.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи.
 
