"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после гибели Хаменеи
Дизен: США столкнутся с яростью шиитов из-за убийства Хаменеи
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с гневом шиитов в разных странах после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.
"В Пакистане кипит гнев: протестующие штурмуют и поджигают консульство США в Карачи. <…> Убийство Хаменеи будет иметь последствия для Америки", — предупредил он соцсети X.
Телеканал Geo в воскресенье сообщил, что не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи.
Издание издание Dawn в воскресенье сообщило, что сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства.
Корреспондент РИА Новости также передавал о стрельбе в районе американского посольства в Исламабаде. Очевидцы рассказывали, что среди демонстрантов в результате столкновений есть погибшие и раненые.
