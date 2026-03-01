https://1prime.ru/20260301/strany-867905821.html
Восемь стран ОПЕК+ в марте увеличат добычу нефти впервые с декабря
2026-03-01T00:16+0300
энергетика
нефть
экономика
оаэ
ирак
казахстан
опек
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти в марте увеличат максимально разрешенный уровень добычи нефти из-за графика компенсаций впервые с декабря - на 124 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Алжире, Казахстане, Кувейте и Омане. В сентябре 2025 года они завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи.
Однако четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны также придерживаться графика компенсаций ранее допущенного производства. Если в феврале они суммарно должны были сократить добычу на 789 тысяч баррелей в сутки от утвержденного уровня добычи "восьмерки", то в марте - только на 665 тысяч баррелей.
Таким образом, относительно прошлого месяца ОПЕК+ сможет увеличить добычу на 124 тысячи баррелей в сутки, до 32,627 миллиона баррелей в сутки.
