Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню добычи нефти на апрель
2026-03-01T00:31+0300
2026-03-01T00:31+0300
2026-03-01T00:31+0300
энергетика
нефть
экономика
саудовская аравия
оаэ
ирак
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867907027.jpg?1772314315
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями в воскресенье проведут встречу, где обсудят планы по уровню добычи нефти на апрель.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Алжире, Казахстане, Кувейте и Омане. В сентябре 2025 года они завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи.
В субботу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ может обсудить на встрече вопрос об увеличении предельного уровня добычи нефти с апреля на 411 тысяч баррелей в сутки на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
Вице-премьер РФ Александр Новак в среду не стал делиться ожиданиями, будет ли ОПЕК+ возвращаться к росту добычи. Он отметил, что уровень производства на апрель будет обсуждаться участниками непосредственно на встрече 1 марта.
саудовская аравия
оаэ
ирак
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, Александр Новак, ОПЕК
