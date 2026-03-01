https://1prime.ru/20260301/tramp-867917462.html

На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа

На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа - 01.03.2026, ПРАЙМ

На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа

Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit. | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T16:55+0300

2026-03-01T16:55+0300

2026-03-01T16:55+0300

мировая экономика

иран

сша

москва

сергей лавров

дональд трамп

совбез

оон

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit."Трамп, чьи рейтинги исторически низкие, не обязательно выберется из этой ямы благодаря решению снова вмешаться в Иране", — говорится в публикации.Как отметил обозреватель, смерть американских военных в ходе этой кампании и затягивание конфликта принесет администрации Трампа больше проблем, чем если бы он не решился на нее.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260301/putin-867917310.html

https://1prime.ru/20260301/iran-867915570.html

иран

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, совбез, оон, мид