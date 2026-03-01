Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/tramp-867917462.html
На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа
На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа - 01.03.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа
Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T16:55+0300
2026-03-01T16:55+0300
мировая экономика
иран
сша
москва
сергей лавров
дональд трамп
совбез
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit."Трамп, чьи рейтинги исторически низкие, не обязательно выберется из этой ямы благодаря решению снова вмешаться в Иране", — говорится в публикации.Как отметил обозреватель, смерть американских военных в ходе этой кампании и затягивание конфликта принесет администрации Трампа больше проблем, чем если бы он не решился на нее.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://1prime.ru/20260301/putin-867917310.html
https://1prime.ru/20260301/iran-867915570.html
иран
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, совбез, оон, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, МОСКВА, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Совбез, ООН, МИД
16:55 01.03.2026
 
На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа

Die Zeit: военная операция США в Иране тяжело ударит по Трампу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit.
"Трамп, чьи рейтинги исторически низкие, не обязательно выберется из этой ямы благодаря решению снова вмешаться в Иране", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного лидера Ирана
16:52
Как отметил обозреватель, смерть американских военных в ходе этой кампании и затягивание конфликта принесет администрации Трампа больше проблем, чем если бы он не решился на нее.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Сотрудники спасательной службы разбирают завалы жилого дома на одной из улиц Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"Сложно защититься". СМИ рассказали, что Иран приготовил Израилю и США
14:40
 
Мировая экономикаИРАНСШАМОСКВАСергей ЛавровДональд ТрампСовбезООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала