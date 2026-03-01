На Западе рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа
Die Zeit: военная операция США в Иране тяжело ударит по Трампу
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ Американская военная операция в Иране тяжело ударит по президенту США Дональду Трампу, пишет Die Zeit.
"Трамп, чьи рейтинги исторически низкие, не обязательно выберется из этой ямы благодаря решению снова вмешаться в Иране", — говорится в публикации.
Как отметил обозреватель, смерть американских военных в ходе этой кампании и затягивание конфликта принесет администрации Трампа больше проблем, чем если бы он не решился на нее.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.