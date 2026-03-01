Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе - 01.03.2026
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе
План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times. | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T23:20+0300
2026-03-01T23:20+0300
иран
сша
афганистан
дональд трамп
али хаменеи
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times."Вторжения под руководством США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах подчеркнули опасность войн за "смену режима". &lt;…&gt; Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке, и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана. Но это значит, что Трамп теперь привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи", — сообщается в публикации.Автор статьи отмечает, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "шокировало режим", но это не отвечает на вопрос о том, что будет дальше. Администрация Трампа надеялась "распространить мир и процветание Персидского залива" на остальную часть региона, но, если конфликт затянется, процесс может пойти в обратном направлении. Тогда хаос, уже ставший привычным для части стран Ближнего Востока, распространится и на "богатые и стабильные анклавы", спрогнозировал обозреватель.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
иран
сша
афганистан
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
иран, сша, афганистан, дональд трамп, али хаменеи, оон
ИРАН, США, АФГАНИСТАН, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН
23:20 01.03.2026
 
"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе

Financial Times: у Трампа нет реалистичного плана на будущее Ирана

© РИА Новости . Антон Быстров
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times.
"Вторжения под руководством США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах подчеркнули опасность войн за "смену режима". <…> Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке, и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана. Но это значит, что Трамп теперь привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи", — сообщается в публикации.
Автор статьи отмечает, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "шокировало режим", но это не отвечает на вопрос о том, что будет дальше. Администрация Трампа надеялась "распространить мир и процветание Персидского залива" на остальную часть региона, но, если конфликт затянется, процесс может пойти в обратном направлении. Тогда хаос, уже ставший привычным для части стран Ближнего Востока, распространится и на "богатые и стабильные анклавы", спрогнозировал обозреватель.

Атаки Соединенных Штатов и Израиля

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".
В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.
В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.
В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.
ИРАН США АФГАНИСТАН Дональд Трамп Али Хаменеи ООН
 
 
