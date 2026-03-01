https://1prime.ru/20260301/tramp-867922343.html

"Было глупо". Шаг Трампа против Ирана вызвал истерику на Западе

План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times. | 01.03.2026, ПРАЙМ

иран

сша

афганистан

дональд трамп

али хаменеи

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. План американского лидера Дональда Трампа на будущее Ирана кажется опрометчивым, передает The Financial Times."Вторжения под руководством США в Афганистан и Ирак в 2001 и 2003 годах подчеркнули опасность войн за "смену режима". <…> Потеря жизней американских солдат в войнах в Афганистане и Ираке, и последующий провал государственного строительства, похоже, убедили Дональда Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных на территорию Ирана. Но это значит, что Трамп теперь привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи", — сообщается в публикации.Автор статьи отмечает, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "шокировало режим", но это не отвечает на вопрос о том, что будет дальше. Администрация Трампа надеялась "распространить мир и процветание Персидского залива" на остальную часть региона, но, если конфликт затянется, процесс может пойти в обратном направлении. Тогда хаос, уже ставший привычным для части стран Ближнего Востока, распространится и на "богатые и стабильные анклавы", спрогнозировал обозреватель.Атаки Соединенных Штатов и ИзраиляВ субботу Соединенные Штаты и Израиль начали обширную военную кампанию против Ирана. Несмотря на то, что неделей ранее Америка вела переговоры с исламской республикой по поводу "ядерного досье".В Тель-Авиве заявили, что удары направлены на то, чтобы предотвратить создание Тегераном ядерного арсенала. Президент США, со своей стороны, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана к свержению нынешнего режима.В ответ на это Иран нанес удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.СМИ сообщают, что ракеты поразили не только военные, но и гражданские объекты на территории Ирана. Указывается на значительное число погибших и раненых.В России заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют нераспространению ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавровотметил, что Москва готова помочь в разрешении ситуации, в том числе через Совещание Безопасности ООН.

