Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране - 01.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260301/ursula-867914119.html
"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране
"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране - 01.03.2026, ПРАЙМ
"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности... | 01.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-01T11:35+0300
2026-03-01T11:37+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
общество
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
оон
совбез
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране только в грядущий понедельник."Не забудьте еще про трехчасовой обед", — написал @beffjezos."Вы им собираетесь отправить по электронной почте резко выраженное письмо?" — поинтересовалась @emmakennytv."Отличное решение. Наслаждайтесь выходными", — сыронизировал @KvBahnhof."Даже глобальный конфликт не может заставить европейцев перестать соблюдать пятидневную рабочую неделю", — пошутил @V_arrell."Если вы сказали бы такое во время стендап номера в клубе, то это могло было быть даже действительно смешно. Вы очень забавная, фон дер Ляйен", — подытожил @BrianDTucker.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html
https://1prime.ru/20260228/iran-867900678.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e100cea37dc952a97d207b6f44e1d15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, общество , сергей лавров, урсула фон дер ляйен, оон, совбез, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Общество , Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, ООН, Совбез, МИД
11:35 01.03.2026 (обновлено: 11:37 01.03.2026)
 

"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране только в грядущий понедельник.
"Не забудьте еще про трехчасовой обед", — написал @beffjezos.
Авианосец USS Gerald R. Ford - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
В США сделали заявление о потоплении американского авианосца силами Ирана
Вчера, 16:53
"Вы им собираетесь отправить по электронной почте резко выраженное письмо?" — поинтересовалась @emmakennytv.
"Отличное решение. Наслаждайтесь выходными", — сыронизировал @KvBahnhof.
"Даже глобальный конфликт не может заставить европейцев перестать соблюдать пятидневную рабочую неделю", — пошутил @V_arrell.
"Если вы сказали бы такое во время стендап номера в клубе, то это могло было быть даже действительно смешно. Вы очень забавная, фон дер Ляйен", — подытожил @BrianDTucker.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали главную цель операции США против Ирана
Вчера, 16:51
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬОбществоСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенООНСовбезМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала