"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране только в грядущий понедельник.
"Не забудьте еще про трехчасовой обед", — написал @beffjezos.
"Вы им собираетесь отправить по электронной почте резко выраженное письмо?" — поинтересовалась @emmakennytv.
"Отличное решение. Наслаждайтесь выходными", — сыронизировал @KvBahnhof.
"Даже глобальный конфликт не может заставить европейцев перестать соблюдать пятидневную рабочую неделю", — пошутил @V_arrell.
"Если вы сказали бы такое во время стендап номера в клубе, то это могло было быть даже действительно смешно. Вы очень забавная, фон дер Ляйен", — подытожил @BrianDTucker.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.