https://1prime.ru/20260301/ursula-867914119.html

"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране

"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране - 01.03.2026, ПРАЙМ

"Стендап номер". На фон дер Ляйен набросились из-за ее заявления об Иране

Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности... | 01.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-01T11:35+0300

2026-03-01T11:35+0300

2026-03-01T11:37+0300

мировая экономика

иран

сша

израиль

общество

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

оон

совбез

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg

МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране только в грядущий понедельник."Не забудьте еще про трехчасовой обед", — написал @beffjezos."Вы им собираетесь отправить по электронной почте резко выраженное письмо?" — поинтересовалась @emmakennytv."Отличное решение. Наслаждайтесь выходными", — сыронизировал @KvBahnhof."Даже глобальный конфликт не может заставить европейцев перестать соблюдать пятидневную рабочую неделю", — пошутил @V_arrell."Если вы сказали бы такое во время стендап номера в клубе, то это могло было быть даже действительно смешно. Вы очень забавная, фон дер Ляйен", — подытожил @BrianDTucker.Удары США и ИзраиляВ субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

https://1prime.ru/20260228/iran-867900808.html

https://1prime.ru/20260228/iran-867900678.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, израиль, общество , сергей лавров, урсула фон дер ляйен, оон, совбез, мид