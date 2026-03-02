Власти ОАЭ оплатили проживание в отеле туристам, застрявшим в Абу-Даби

https://1prime.ru/20260302/abu-dabi-867923726.html

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство ОАЭ оплатило проживание в отеле и трехразовое питание туристам, вынужденным задержаться в Абу-Даби из-за отмены рейсов, рассказала РИА Новости туристка из России Екатерина. "Правительство ОАЭ оплатило наш отель и трехразовое питание, у нас не было переселения, но были долгие разбирательства, чтобы нас не выселяли", - рассказала она агентству. Екатерина сообщила, что она должна была вылететь в Россию в воскресенье днем, но рейс отменили. Сначала отель требовал доплату за продление брони, но потом сделал это бесплатно. По информации Екатерины, министерство культуры и туризма ОАЭ разослало гостиницам письмо с указаниями продлить проживание туристам, не имеющим возможности улететь домой, это подтвердили ей на ресепшене. Екатерина добавила, что в воскресенье обстановка в Абу-Даби была спокойная. "На самом деле, в Абу-Даби обстановка очень спокойная, все работает. В магазинах и аптеках нет дефицита, сирены не работают на улицах, жизнь идет обычным чередом. Ночью "эвакуировались" по сигнальным сообщениям от iPhone, сам город ни о чем не оповещает", - поделилась она. Во время ночной эвакуации гостиница предоставила гостям воду и одеяла, добавила туристка. Однако Екатерина отметила, что в городе продолжает работу ПВО. В воскресенье весь день был слышен "глухой гул" в небе, иногда появлялся запах гари. "Началось все вчера (28 февраля - ред.), в час дня по местному времени, громким хлопком, как будто упало что-то на стройке или случилась авария. Затем еще несколько (хлопков - ред.), и в небе появились белые следы. Сейчас они также периодически возникают, гулы то тише, то громче, но небо чистое по большей части... ПВО работает постоянно", - рассказала Екатерина. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

