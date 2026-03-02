Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
екатеринбург
краснодар
аэрофлот
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве, сообщили в компании. "Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, санкт-петербург, екатеринбург, краснодар, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КРАСНОДАР, Аэрофлот
21:04 02.03.2026
 
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта

"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до 8 марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве, сообщили в компании.
"Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве", - говорится в сообщении.
Аэропорты Дубая возобновят работу с вечера понедельника
