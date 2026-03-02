https://1prime.ru/20260302/aeroflot-867951538.html

"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта

2026-03-02T21:04+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

екатеринбург

краснодар

аэрофлот

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве, сообщили в компании. "Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

екатеринбург

краснодар

2026

Новости

бизнес, россия, санкт-петербург, екатеринбург, краснодар, аэрофлот