"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта - 02.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" отменил рейсы между ОАЭ и российскими городами до восьмого марта
Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T21:04+0300
2026-03-02T21:04+0300
2026-03-02T21:04+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рейсы "Аэрофлота" между ОАЭ и Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Краснодаром отменены до 8 марта, пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве, сообщили в компании. "Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве", - говорится в сообщении.
