Атака на нефтезавод Saudi Aramco продлит энергокризис, считает эксперт - 02.03.2026
Атака на нефтезавод Saudi Aramco продлит энергокризис, считает эксперт
2026-03-02T20:36+0300
2026-03-02T20:36+0300
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Атака Ирана на завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, продлит уже начавшийся из-за перекрытия Ормузского пролива энергокризис, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков интернет-изданию "Лента.ру". "Атака Ирана на завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, продлит уже начавшийся из-за перекрытия Ормузского пролива энергокризис", - пишет издание со ссылкой на Юшкова. По его словам, нормальной работы в Ормузском проливе нет, там непонятная ситуация: то Иран разрешает идти, то запрещает, то появляются кадры горящих танкеров. "Конечно, это пугает. Поэтому нормального движения в Ормузском проливе все еще нет. Это уже толкает цены на нефть все выше и выше", - добавил аналитик, объяснив, что чем дольше сохранится перекрытие пролива, тем больше будут цены на нефть. Ранее в понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти. По мнению Юшкова, возможные ответные удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана, приведут к тому, что кризис будет более затяжным. Потому что восстановить объекты дольше, чем движение в Ормузском проливе, добавил аналитик. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
20:36 02.03.2026
 
Атака на нефтезавод Saudi Aramco продлит энергокризис, считает эксперт

Юшков: атака Ирана на нефтяной завод Saudi Aramco продлит энергокризис

© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Табличка на объекте Saudi Aramco. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Атака Ирана на завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, продлит уже начавшийся из-за перекрытия Ормузского пролива энергокризис, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков интернет-изданию "Лента.ру".
По его словам, нормальной работы в Ормузском проливе нет, там непонятная ситуация: то Иран разрешает идти, то запрещает, то появляются кадры горящих танкеров. "Конечно, это пугает. Поэтому нормального движения в Ормузском проливе все еще нет. Это уже толкает цены на нефть все выше и выше", - добавил аналитик, объяснив, что чем дольше сохранится перекрытие пролива, тем больше будут цены на нефть.
Ранее в понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
По мнению Юшкова, возможные ответные удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана, приведут к тому, что кризис будет более затяжным. Потому что восстановить объекты дольше, чем движение в Ормузском проливе, добавил аналитик.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
