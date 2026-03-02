Россияне вместо ОАЭ выбирают туры в Юго-Восточную Азию и Египет

https://1prime.ru/20260302/ator-867946582.html

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские туристы вместо отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выбирают туры в страны Юго-Восточной Азии и Египет на фоне ирано-израильского конфликта, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). "В топовом списке направлений, которые выбирают туристы вместо ОАЭ, туроператоры называют страны Юго-Восточной Азии и Египет", - сказали в АТОР. Директор туроператора "Слетать.ру" Ирина Рожкова отметила, что на фоне обстановки в регионах Ближнего Востока туроператоры оперативно переориентировались на альтернативные направления. "На данный момент можно отметить страны Азии, такие как Китай, Вьетнам и Таиланд. Также в поле зрения путешественников, но в меньшей степени, остаются Египет и Турция", – сказала она. По данным туроператора "Русский экспресс", запросы на перебронирование туров сейчас нельзя назвать массовыми, в связи с отсутствием у туристов понимания, куда сейчас можно улететь. Однако в компании фиксируются заявки на ближайшие даты на Шри-Ланку и Мальдивы, но в большинстве случаев они являются продлением пребывания застрявших туристов. Также отмечаются перебронирования с ОАЭ на Вьетнам, Мальдивы, Египет, однако есть случай, когда тур в ОАЭ заменили на поездку в Красную Поляну. В Space Travel также отметили перебронирования на отдых в Египет, Таиланд и Вьетнам. В то время как у компании "Пакс" есть брони в город Хайнань в Китае, однако это пока единичные случаи. "Те туристы, которым не принципиально теплое море в марте, обращают внимание также на Турцию", - добавили в АТОР. Как рассказали в АТОР, Египет в марте находится в одной ценовой категории с ОАЭ. Так, отправиться в Египет можно дешевле 117 тысяч рублей на 10 ночей с перелетом и проживанием в отеле "четыре звезды" с питанием "все включено" в Шарм-эш-Шейхе. В Таиланде можно отдохнуть за 160 тысяч рублей в Паттайе с типом питания "завтраки". Стоимость отдыха на двоих вместе с перелетом в Китай (Хайнань), Вьетнам (Нячанг) или Индию (Гоа) будет в пределах 200 тысяч рублей, в то время как в другие азиатские страны - Индонезию или Малайзию - потребуется около 250 тысяч рублей. Турция же в марте доступна за 147 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с проживанием в отеле типа "все включено". США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.​ На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.

