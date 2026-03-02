Российские туристы столкнулись с массовыми задержками вылета с Бали
ДЖАКАРТА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские туристы массово столкнулись с задержками вылета с индонезийского острова Бали из-за временного закрытия международного аэропорта Дубая, через который проходит значительная часть стыковочных рейсов в Россию, сообщили РИА Новости путешественники.
По словам туристов, отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших вылеты в Москву, Санкт-Петербург и другие города через ОАЭ.
"Наш рейс Денпасар - Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет", - рассказала РИА Новости россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.
Другой турист сообщил, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты.
По словам россиян, особенно сложная ситуация возникла у туристов с пакетными турами и обратными билетами с фиксированными датами.
"У нас закончилась бронь виллы, пришлось срочно искать новое жильё. Цены сейчас выше, потому что вылететь одновременно пытаются очень многие", - рассказал турист из Екатеринбурга.
