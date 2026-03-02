https://1prime.ru/20260302/bali-867934617.html

Российские туристы столкнулись с массовыми задержками вылета с Бали

2026-03-02T11:19+0300

ДЖАКАРТА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские туристы массово столкнулись с задержками вылета с индонезийского острова Бали из-за временного закрытия международного аэропорта Дубая, через который проходит значительная часть стыковочных рейсов в Россию, сообщили РИА Новости путешественники. По словам туристов, отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших вылеты в Москву, Санкт-Петербург и другие города через ОАЭ. "Наш рейс Денпасар - Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет", - рассказала РИА Новости россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута. Другой турист сообщил, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты. "Многие летят с пересадкой через Дубай, альтернатив почти нет, разве что Китай. Люди сидят в отелях, кто-то продлевает жильё за свой счет, потому что ближайшие рейсы быстро заканчиваются", - отметил собеседник агентства. По словам россиян, особенно сложная ситуация возникла у туристов с пакетными турами и обратными билетами с фиксированными датами. "У нас закончилась бронь виллы, пришлось срочно искать новое жильё. Цены сейчас выше, потому что вылететь одновременно пытаются очень многие", - рассказал турист из Екатеринбурга. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

2026

бизнес, туризм, россия, дубай, сша, москва, мид рф, бали