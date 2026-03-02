Чехия направляет в Оман четыре самолета, чтобы доставить домой 700 человек

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260302/chehija-867924274.html
ПРАГА, 2 мар – ПРАЙМ. В понедельник правительство Чехии направляет в Оман четыре самолета компании Smartwings, чтобы доставить домой более 700 граждан, изъявивших желание покинуть регион Ближнего Востока из-за начавшихся здесь военных действий, сообщил вечером в воскресенье в эфире телеканала Nova TV премьер Андрей Бабиш. "В понедельник утром четыре самолета Smartwings отправятся в города Омана – три в Маскат и один в Салалу. Каждый самолет Boeing 737 Max доставит домой по 189 наших сограждан. Всего на борту самолетов смогут разместиться 756 человек", - сказал Бабиш. Ранее премьер сообщил в сети Х, что людей, оказавшихся в затруднительном положении в Израиле, будут возвращать на родину через Египет, над которым, как и над Оманом, открыто для авиаполетов воздушное пространство. По словам Бабиша, число граждан Чехии, зарегистрировавшихся в системе МИД Drozd в качестве находящихся в странах Ближнего Востока, составило на вечер воскресенья 6650 человек. Их отношение к возможности возвращения домой определится в ближайшие часы или дни. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
01:56 02.03.2026
 
Чехия направляет в Оман четыре самолета, чтобы доставить домой 700 человек

Правительство Чехии направляет в Оман четыре самолета, чтобы доставить домой 700 человек

ПРАГА, 2 мар – ПРАЙМ. В понедельник правительство Чехии направляет в Оман четыре самолета компании Smartwings, чтобы доставить домой более 700 граждан, изъявивших желание покинуть регион Ближнего Востока из-за начавшихся здесь военных действий, сообщил вечером в воскресенье в эфире телеканала Nova TV премьер Андрей Бабиш.
"В понедельник утром четыре самолета Smartwings отправятся в города Омана – три в Маскат и один в Салалу. Каждый самолет Boeing 737 Max доставит домой по 189 наших сограждан. Всего на борту самолетов смогут разместиться 756 человек", - сказал Бабиш.
Ранее премьер сообщил в сети Х, что людей, оказавшихся в затруднительном положении в Израиле, будут возвращать на родину через Египет, над которым, как и над Оманом, открыто для авиаполетов воздушное пространство.
По словам Бабиша, число граждан Чехии, зарегистрировавшихся в системе МИД Drozd в качестве находящихся в странах Ближнего Востока, составило на вечер воскресенья 6650 человек. Их отношение к возможности возвращения домой определится в ближайшие часы или дни.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
