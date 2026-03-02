https://1prime.ru/20260302/chinovnik-867924512.html

Чиновники США не появились в телеэфире из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 2 мар – ПРАЙМ. Ни один чиновник администрации Дональда Трампа не появился в воскресенье в телеэфире США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости. Традиционно этот день недели в США отведен под публичные выступления ключевых политических фигур. Завсегдатаями так называемых "утренних шоу" практически каждую неделю являются чиновники действующей администрации. Однако в это воскресенье в эфирах главных политических ток-шоу страны появились только сенаторы-республиканцы Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), Тед Круз, Дэйв Маккормик, Джеймс Лэнкфорд, Рик Скотт и Том Коттон. Сам Трамп не стал появляться в воскресных телестудиях, ограничившись вторым за последние два дня видеообращением на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана. Кроме того, он дал серию коротких интервью через Truth Social для Daily Mail, NBC, Fox News и The Atlantic, в которых допустил приостановку ударов по Ирану в случае готовности Тегерана к переговорам, сообщил о 48 ликвидированных лидерах ИРИ и возможных новых жертвах среди американских военных, выразил надежду на скорую "замечательную сделку для всего мира", не забыв упомянуть о своей обеспокоенности ценами на нефть. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

