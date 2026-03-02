https://1prime.ru/20260302/dollar-867924083.html

Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану

Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану

Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T01:34+0300

2026-03-02T01:34+0300

2026-03-02T01:34+0300

рынок

иран

сша

израиль

али хаменеи

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867924083.jpg?1772404493

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов. По состоянию на 01.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1814 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 156,17 иены с уровня прошлого закрытия в 156,06 иены за доллар. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид