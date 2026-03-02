Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/dollar-867924083.html
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану - 02.03.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T01:34+0300
2026-03-02T01:34+0300
рынок
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867924083.jpg?1772404493
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов. По состоянию на 01.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1814 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 156,17 иены с уровня прошлого закрытия в 156,06 иены за доллар. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид
Рынок, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
01:34 02.03.2026
 
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану

Доллар дешевеет к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1814 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 156,17 иены с уровня прошлого закрытия в 156,06 иены за доллар.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
РынокИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала