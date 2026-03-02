https://1prime.ru/20260302/dollar-867924083.html
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану
2026-03-02T01:34+0300
рынок
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов.
По состоянию на 01.09 мск курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1814 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 156,17 иены с уровня прошлого закрытия в 156,06 иены за доллар.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Доллар дорожает к евро и иене после ударов США и Израиля по Ирану
