Эксперт назвал условия, при которых доллар будет стоить сто рублей

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доллар будет стоить 100 рублей к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, сообщил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Доллар вполне может выйти к 100 рублям и даже немного выше к концу текущего года. Это не базовый сценарий, но такое возможно, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения цены нефти опущена сразу до 40-45 долларов", - сказал Бахтин. По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается. По словам инвестстратега, геополитика может сыграть двояко: сначала, в случае реализации мирного сценария на Украине, рублевые активы могут подрасти, но более дальние перспективы для рубля менее однозначные.

