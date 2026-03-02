Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал условия, при которых доллар будет стоить сто рублей - 02.03.2026
Курс доллара к рублю
Эксперт назвал условия, при которых доллар будет стоить сто рублей
2026-03-02T15:20+0300
2026-03-02T15:20+0300
курс доллара к рублю
украина
александр бахтин
доллар сша
россия
украина
украина, александр бахтин, доллар сша, россия
Курс доллара к рублю, УКРАИНА, Александр Бахтин, Доллар США, РОССИЯ
15:20 02.03.2026
 
Эксперт назвал условия, при которых доллар будет стоить сто рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доллар будет стоить 100 рублей к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, сообщил "Газете.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
"Доллар вполне может выйти к 100 рублям и даже немного выше к концу текущего года. Это не базовый сценарий, но такое возможно, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения цены нефти опущена сразу до 40-45 долларов", - сказал Бахтин.
По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов.
Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: при нем цена отсечения установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals. Если стоимость российской нефти превысит этот уровень, то нефтегазовые сверхдоходы направляются на покупку валюты в Фонд национального благосостояния, если же упадут ниже - то валюта продается.
По словам инвестстратега, геополитика может сыграть двояко: сначала, в случае реализации мирного сценария на Украине, рублевые активы могут подрасти, но более дальние перспективы для рубля менее однозначные.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Мировые цены на нефть выросли более чем на семь процентов
15:10
 
