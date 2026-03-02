Проживающая в Дубае россиянка рассказала, как переночевала с собакой

https://1prime.ru/20260302/dubaj-867926455.html

Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, как из-за обстрелов со стороны Ирана переночевала с собакой в машине на подземной парковке. | 02.03.2026, ПРАЙМ

РИМ, 2 мар – ПРАЙМ. Проживающая в Дубае россиянка Мария рассказала РИА Новости, как из-за обстрелов со стороны Ирана переночевала с собакой в машине на подземной парковке. По ее словам, в субботу ее подруга должна была улететь в Москву, но из-за начала операции США и Израиля вернулась к ней домой спустя семь часов в аэропорту. "В аэропорту все было спокойно, прилетов еще не было. Уже вечером мы услышали ракеты и решили спуститься на парковку. Взяли с собой подушки, пледы, снэки, воду. Мой пудель Бостон был с нами. Так и переночевали. Слышали ПВО, потому что рядом расположен второй аэропорт Дубая, который ближе к пустыне ("Аль-Мактум" - ред.)", - рассказала россиянка. Мария рассказала, что готова к эвакуации, если конфликт в регионе усугубится. "Если будет эскалация, то мы будем эвакуироваться. Мы собрали тревожные сумки со всеми документами, лекарствами и наличными. Далеко от дома не отъезжаем. Утром в воскресенье видели, как работала ПВО, и спрятались в магазине, но, слава богу, никаких обломков не падало", - рассказала собеседница агентства. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

