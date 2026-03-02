https://1prime.ru/20260302/dubaj-867927578.html

Россияне рассказали, как живут в Дубае в условиях кризиса

Россияне рассказали, как живут в Дубае в условиях кризиса - 02.03.2026, ПРАЙМ

Россияне рассказали, как живут в Дубае в условиях кризиса

Россияне рассказали РИА Новости, как продолжают жить в Дубае в условиях кризиса в регионе. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T05:48+0300

2026-03-02T05:48+0300

2026-03-02T05:48+0300

бизнес

дубай

иран

сша

али хаменеи

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867927578.jpg?1772419705

ДУБАЙ, 2 мар - ПРАЙМ. Россияне рассказали РИА Новости, как продолжают жить в Дубае в условиях кризиса в регионе. В городе открыты рестораны и магазины, сотрудников компаний перевели на онлайн, учащихся также отправили на дистанционное обучение. "Узнаю новости из СМИ, от знакомых и из чатов и групп. Собрала все необходимое - базовые вещи, гаджеты и документы - в сумку и выхожу только с ней, неважно куда я иду - в магазин или в тренажерный зал", - сказала агентству жительница Дубая Елена. Другой резидент города-эмирата отметил, что в некоторых магазинах есть очереди за продуктами. "Судя по полкам, люди активно закупаются рисом и средствами и первой необходимости. Однако все продукты в магазинах в достатке", - сказал он. По словам еще одной жительницы, намеченные развлекательные мероприятия в Дубае не отменяют, однако некоторые организаторы сообщают гостям, что их участие в мероприятиях должно соответствовать мерам безопасности. "Даже в первый день обстрелов мы ходили на встречу с друзьями. Стараемся не поддаваться панике", - сказала она. Одна из собеседниц агентства отметила, что на улицах стало менее людно. "Ночью спала подальше от окон. Гуляла утром с собакой, заметила, что на улицах не так людно, как обычно, но едут доставщики, курьеры. В целом, все как обычно. Я работаю в сфере детского дополнительного образования, все наши занятия отменены до уведомления", - сказала еще одна жительница Дубая Наталья. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

дубай

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, дубай, иран, сша, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид