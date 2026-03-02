https://1prime.ru/20260302/dubaj-867927578.html
Россияне рассказали, как живут в Дубае в условиях кризиса
ДУБАЙ, 2 мар - ПРАЙМ. Россияне рассказали РИА Новости, как продолжают жить в Дубае в условиях кризиса в регионе.
В городе открыты рестораны и магазины, сотрудников компаний перевели на онлайн, учащихся также отправили на дистанционное обучение.
"Узнаю новости из СМИ, от знакомых и из чатов и групп. Собрала все необходимое - базовые вещи, гаджеты и документы - в сумку и выхожу только с ней, неважно куда я иду - в магазин или в тренажерный зал", - сказала агентству жительница Дубая Елена.
Другой резидент города-эмирата отметил, что в некоторых магазинах есть очереди за продуктами.
"Судя по полкам, люди активно закупаются рисом и средствами и первой необходимости. Однако все продукты в магазинах в достатке", - сказал он.
По словам еще одной жительницы, намеченные развлекательные мероприятия в Дубае не отменяют, однако некоторые организаторы сообщают гостям, что их участие в мероприятиях должно соответствовать мерам безопасности.
"Даже в первый день обстрелов мы ходили на встречу с друзьями. Стараемся не поддаваться панике", - сказала она.
Одна из собеседниц агентства отметила, что на улицах стало менее людно.
"Ночью спала подальше от окон. Гуляла утром с собакой, заметила, что на улицах не так людно, как обычно, но едут доставщики, курьеры. В целом, все как обычно. Я работаю в сфере детского дополнительного образования, все наши занятия отменены до уведомления", - сказала еще одна жительница Дубая Наталья.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Россияне рассказали, как живут в Дубае в условиях кризиса в регионе
