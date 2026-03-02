Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители - 02.03.2026
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Очевидно, что значение будут иметь глобальные транспортные маршруты и схемы транспортировки на фоне этого (кризиса - ред.). Это то, что, очевидно, в долгосрочной перспективе будет определять структуру цен на энергоносители", - сообщила Итконен.
16:35 02.03.2026
 
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители

Представитель ЕК Итконен: схемы транспортировки нефти определят цены на энергоносители

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Очевидно, что значение будут иметь глобальные транспортные маршруты и схемы транспортировки на фоне этого (кризиса - ред.). Это то, что, очевидно, в долгосрочной перспективе будет определять структуру цен на энергоносители", - сообщила Итконен.
