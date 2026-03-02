https://1prime.ru/20260302/ek-867942749.html

ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители

ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители - 02.03.2026, ПРАЙМ

ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители

Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T16:35+0300

2026-03-02T16:35+0300

2026-03-02T16:35+0300

энергетика

нефть

газ

ближний восток

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_0:152:2947:1809_1920x0_80_0_0_59f7f0fa4b15acfe010d74371e9dcfa9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Очевидно, что значение будут иметь глобальные транспортные маршруты и схемы транспортировки на фоне этого (кризиса - ред.). Это то, что, очевидно, в долгосрочной перспективе будет определять структуру цен на энергоносители", - сообщила Итконен.

https://1prime.ru/20260302/evropa-867941935.html

ближний восток

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, ближний восток, брюссель