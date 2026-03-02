https://1prime.ru/20260302/ek-867942749.html
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители - 02.03.2026, ПРАЙМ
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители
Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:35+0300
2026-03-02T16:35+0300
2026-03-02T16:35+0300
энергетика
нефть
газ
ближний восток
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_0:152:2947:1809_1920x0_80_0_0_59f7f0fa4b15acfe010d74371e9dcfa9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Очевидно, что значение будут иметь глобальные транспортные маршруты и схемы транспортировки на фоне этого (кризиса - ред.). Это то, что, очевидно, в долгосрочной перспективе будет определять структуру цен на энергоносители", - сообщила Итконен.
https://1prime.ru/20260302/evropa-867941935.html
ближний восток
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865161559_165:0:2780:1961_1920x0_80_0_0_b4520376d8a654982fff3d91c29c1e80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, ближний восток, брюссель
Энергетика, Нефть, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Брюссель
ЕК: схемы транспортировки нефти будут определять цены на энергоносители
Представитель ЕК Итконен: схемы транспортировки нефти определят цены на энергоносители
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Схемы транспортировки нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке будут определять цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Очевидно, что значение будут иметь глобальные транспортные маршруты и схемы транспортировки на фоне этого (кризиса - ред.). Это то, что, очевидно, в долгосрочной перспективе будет определять структуру цен на энергоносители", - сообщила Итконен.
В ЕС достаточно газа, чтобы завершить отопительный сезон, утверждает ЕК