Эксперт назвал наиболее чувствительный вопрос для Ирана
Эксперт назвал наиболее чувствительный вопрос для Ирана
2026-03-02T01:46+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
иран
сша
китай
мид рф
мид
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Наиболее чувствительным вопросом для Ирана является эмбарго на его нефть, которую сейчас покупает только Китай, однако США будет выгодно лишить последнего дешевых поставок "черного золота" из Исламской республики, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Для Ирана наиболее чувствительный вопрос - это, соответственно, эмбарго США на экспорт нефти из Ирана. Сейчас в результате этого эмбарго единственным крупным импортером иранской нефти остался Китай, который, собственно, благодаря эмбарго получил возможность покупать иранскую нефть фактически по бросовым ценам. Поэтому США будет выгодно заключить сделку с Ираном и лишить Китай доступа к дешевой иранской нефти", - сказал Родионов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Эксперт Родионов: США выгодно лишить Китай дешевой иранской нефти
