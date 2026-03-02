Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву

https://1prime.ru/20260302/emirates--867945290.html
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пассажиры отмененных рейсов Emirates из ОАЭ начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву на ближайшие даты, сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров (АТОР). "Туристы, которые должны были улететь из ОАЭ рейсами Emirates в минувшие выходные, начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву в ближайшие даты", - говорится в сообщении. В частности, указано в сообщении в Telegram-канале АТОР со ссылкой на информацию от пассажиров, туристам поменяли билеты: одни – на 4 марта, на рейс EK129 отправлением в 3.30 из Дубая в Москву, другие – на вылет 6 марта. В АТОР также указали, что на текущий момент в связи с закрытием регионального воздушного пространства, Emirates приостановила все рейсы в Дубай и из Дубая до 15.00 по времени ОАЭ во вторник, 3 марта.
