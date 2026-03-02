Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву - 02.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260302/emirates--867945290.html
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву - 02.03.2026, ПРАЙМ
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву
Пассажиры отмененных рейсов Emirates из ОАЭ начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву на ближайшие даты, сообщила в понедельник... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T17:45+0300
2026-03-02T17:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fecbc3a391e5bc10eda888124e445e12.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пассажиры отмененных рейсов Emirates из ОАЭ начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву на ближайшие даты, сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров (АТОР). "Туристы, которые должны были улететь из ОАЭ рейсами Emirates в минувшие выходные, начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву в ближайшие даты", - говорится в сообщении. В частности, указано в сообщении в Telegram-канале АТОР со ссылкой на информацию от пассажиров, туристам поменяли билеты: одни – на 4 марта, на рейс EK129 отправлением в 3.30 из Дубая в Москву, другие – на вылет 6 марта. В АТОР также указали, что на текущий момент в связи с закрытием регионального воздушного пространства, Emirates приостановила все рейсы в Дубай и из Дубая до 15.00 по времени ОАЭ во вторник, 3 марта.
17:45 02.03.2026
 
Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву

Клиентов Emirates уведомили о перебронировании билетов на вылет в Москву на ближайшие даты

© РИА НовостиСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пассажиры отмененных рейсов Emirates из ОАЭ начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву на ближайшие даты, сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров (АТОР).
"Туристы, которые должны были улететь из ОАЭ рейсами Emirates в минувшие выходные, начали получать уведомления о перебронировании билетов на вылеты в Москву в ближайшие даты", - говорится в сообщении.
В частности, указано в сообщении в Telegram-канале АТОР со ссылкой на информацию от пассажиров, туристам поменяли билеты: одни – на 4 марта, на рейс EK129 отправлением в 3.30 из Дубая в Москву, другие – на вылет 6 марта.
В АТОР также указали, что на текущий момент в связи с закрытием регионального воздушного пространства, Emirates приостановила все рейсы в Дубай и из Дубая до 15.00 по времени ОАЭ во вторник, 3 марта.
Турист с чемоданом
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
15:51
 
