У стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана

2026-03-02T16:31+0300

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Наш анализ показывает, что немедленной проблемы с обеспечением безопасности поставок (нефти - ред.) нет для Европейского союза. Мы попросили наши государства-члены поделиться сегодня с нами своими национальными оценками", - сообщила она. По словам представителя ЕК, на этой неделе в Брюсселе пройдут два высоких совещания по ситуации с энергетикой в ЕС на фоне кризиса вокруг Ирана: в пятницу пройдет специальное заседание Еврокомиссии, посвященное ценам на энергоносители, кроме того, в ближайшие 48 часов будет созван специальный комитет по нефти.

