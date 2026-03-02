https://1prime.ru/20260302/es-867942601.html
У стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана
У стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана - 02.03.2026, ПРАЙМ
У стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана
У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T16:31+0300
2026-03-02T16:31+0300
2026-03-02T16:31+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
иран
брюссель
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. У стран ЕС на сегодня нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана, они отчитаются о своих запасах, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Наш анализ показывает, что немедленной проблемы с обеспечением безопасности поставок (нефти - ред.) нет для Европейского союза. Мы попросили наши государства-члены поделиться сегодня с нами своими национальными оценками", - сообщила она. По словам представителя ЕК, на этой неделе в Брюсселе пройдут два высоких совещания по ситуации с энергетикой в ЕС на фоне кризиса вокруг Ирана: в пятницу пройдет специальное заседание Еврокомиссии, посвященное ценам на энергоносители, кроме того, в ближайшие 48 часов будет созван специальный комитет по нефти.
https://1prime.ru/20260302/evropa-867941935.html
иран
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, иран, брюссель, ес, ек
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, Брюссель, ЕС, ЕК
У стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за кризиса вокруг Ирана
Представитель ЕК Итконен: у стран ЕС нет проблем с поставками нефти из-за Ирана