Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"
2026-03-02T20:03+0300
БРАТИСЛАВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации с нефтепроводом "Дружба". Киев на фоне перекрытия Украиной нефтепровода "Дружба" предложил Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов. "Подтверждаю, что я заинтересован в том, чтобы встретиться с господином Зеленским и, прежде всего, обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба", поскольку это сейчас в интересах Европейского союза, но этой встрече должна предшествовать встреча с председателем Европейской комиссии, с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Я буду инициировать эту встречу, самым идеальным вариантом была бы встреча Словакии, Венгрии и Украины на полях Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
