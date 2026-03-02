Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой" - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260302/fitso-867949545.html
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой" - 02.03.2026, ПРАЙМ
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации с нефтепроводом "Дружба". | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T20:03+0300
2026-03-02T20:03+0300
энергетика
словакия
нефть
украина
киев
урсула фон дер ляйен
роберт фицо
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации с нефтепроводом "Дружба". Киев на фоне перекрытия Украиной нефтепровода "Дружба" предложил Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов. "Подтверждаю, что я заинтересован в том, чтобы встретиться с господином Зеленским и, прежде всего, обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба", поскольку это сейчас в интересах Европейского союза, но этой встрече должна предшествовать встреча с председателем Европейской комиссии, с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Я буду инициировать эту встречу, самым идеальным вариантом была бы встреча Словакии, Венгрии и Украины на полях Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867881505.html
словакия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, нефть, украина, киев, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, ек
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Нефть, УКРАИНА, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Роберт Фицо, ЕК
20:03 02.03.2026
 
Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"

Премьер Словакии сообщил, что инициирует встречу с главой ЕК по ситуации с "Дружбой"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Киев на фоне перекрытия Украиной нефтепровода "Дружба" предложил Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов.
"Подтверждаю, что я заинтересован в том, чтобы встретиться с господином Зеленским и, прежде всего, обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба", поскольку это сейчас в интересах Европейского союза, но этой встрече должна предшествовать встреча с председателем Европейской комиссии, с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Я буду инициировать эту встречу, самым идеальным вариантом была бы встреча Словакии, Венгрии и Украины на полях Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Фицо обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
27 февраля, 18:21
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯНефтьУКРАИНАКиевУрсула фон дер ЛяйенРоберт ФицоЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала