Госдеп призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – ПРАЙМ. Госдеп США на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта. "Пересмотрите необходимость поездки в Кувейт в связи с угрозой вооружённого конфликта", – говорится в сообщении. Госдеп также санкционировал выезд из страны госслужащим, чья работа не связана с критически важными функциям, и их семьям. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

