Закрытие Ормузского пролива лишит Ирак большей части доходов от нефти - 02.03.2026
Закрытие Ормузского пролива лишит Ирак большей части доходов от нефти
БАГДАД, 2 мар – ПРАЙМ. Из-за закрытия Ормузского пролива Ирак лишится большей части нефтяных доходов, достойных альтернативных маршрутов для экспорта не существует, заявил РИА Новости советник премьера Ирака по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех. "Блокирование Ормузского пролива представляет жесткий вызов для иракской экономики, так как Ирак практически полностью осуществляет экспорт нефти через этот коридор. Около 94% экспорта нефти Ирака осуществляется через южные порты… Закрытие Ормузского пролива означает снижения экспорта с нынешних 3,4 миллиона н баррелей в сутки до, вероятно, менее четверти миллиона баррелей", - сказал иракский чиновник. По его словам, существуют альтернативные маршруты, в частности нефтепровод Киркук-Джейхан, но он пока способен обеспечивать экспорт 200-210 тысяч баррелей в сутки. Также есть возможность экспортировать порядка 10 тысяч баррелей в Иорданию. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
16:57 02.03.2026
 
Закрытие Ормузского пролива лишит Ирак большей части доходов от нефти

Салех: закрытие Ормузского пролива лишит Ирак большей части доходов от нефти

© AFP / Haidar Mohammed AliДевочка с национальном флагом Ирака
Девочка с национальном флагом Ирака - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Девочка с национальном флагом Ирака. Архивное фото
© AFP / Haidar Mohammed Ali
БАГДАД, 2 мар – ПРАЙМ. Из-за закрытия Ормузского пролива Ирак лишится большей части нефтяных доходов, достойных альтернативных маршрутов для экспорта не существует, заявил РИА Новости советник премьера Ирака по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.
"Блокирование Ормузского пролива представляет жесткий вызов для иракской экономики, так как Ирак практически полностью осуществляет экспорт нефти через этот коридор. Около 94% экспорта нефти Ирака осуществляется через южные порты… Закрытие Ормузского пролива означает снижения экспорта с нынешних 3,4 миллиона н баррелей в сутки до, вероятно, менее четверти миллиона баррелей", - сказал иракский чиновник.
По его словам, существуют альтернативные маршруты, в частности нефтепровод Киркук-Джейхан, но он пока способен обеспечивать экспорт 200-210 тысяч баррелей в сутки. Также есть возможность экспортировать порядка 10 тысяч баррелей в Иорданию.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошел сильный пожар
03:59
 
Заголовок открываемого материала