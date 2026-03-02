https://1prime.ru/20260302/iran-867935133.html

NYT сообщила об ударе Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Иран нанес удары по меньшей мере по шести военным объектам США на Ближнем Востоке с момента начала операции США и Израиля в субботу, сообщает газета New York Times. "С момента начала атак США и Израиля в субботу Иран нанес удары по меньшей мере по шести американским военным объектам на Ближнем Востоке", - пишет газета, основываясь на анализе спутниковых снимков, подтвержденных видеозаписей и заявлений американских военных чиновников. Как уточняет издание, ударам подверглись объекты в Бахрейне, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, а также три объекта в Кувейте. В частности, целью ударов стали ключевой штаб американских ВМС, официальные военные лагеря США, авиабазы, на которых размещены американские войска, и военно-морская зона отдыха. По данным газеты, несколько сооружений, включая оборудование спутниковой связи, были повреждены или разрушены. Издание подчеркивает, что подобные инциденты ставят под сомнение способность этих объектов защищаться от возможных дальнейших ударов. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

