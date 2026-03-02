Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не Иран, но Израиль наносил удар по Саудовской Аравии, пишут СМИ - 02.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Не Иран, но Израиль наносил удар по Саудовской Аравии, пишут СМИ
Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на... | 02.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
мировая экономика
израиль
иран
saudi aramco
нпз
сша
ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник. В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар, и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти. "Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом. Цель Израиля заключается в отвлечении внимания стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на гражданские объекты в Иране", - сказал источник агентству. Собеседник агентства подчеркнул, что Иран продолжит наносить удары без колебаний по всем американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, но нефтяные объекты Саудовской Аравии не входили в число целей иранских ударов. "Согласно данным, предоставленным нам разведывательными источниками, порт Фуджейра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом", израильский режим намерен атаковать его", - добавил источник агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
израиль
иран
сша
нефть, мировая экономика, израиль, иран, saudi aramco, нпз, сша
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Saudi Aramco, НПЗ, США
21:19 02.03.2026
 
Tasnim: не Иран, но Израиль наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник.
В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар, и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
"Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом. Цель Израиля заключается в отвлечении внимания стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на гражданские объекты в Иране", - сказал источник агентству.
Собеседник агентства подчеркнул, что Иран продолжит наносить удары без колебаний по всем американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, но нефтяные объекты Саудовской Аравии не входили в число целей иранских ударов.
"Согласно данным, предоставленным нам разведывательными источниками, порт Фуджейра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом", израильский режим намерен атаковать его", - добавил источник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИЗРАИЛЬИРАНSaudi AramcoНПЗСША
 
 
