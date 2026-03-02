https://1prime.ru/20260302/iran-867953376.html

Не Иран, но Израиль наносил удар по Саудовской Аравии, пишут СМИ

Не Иран, но Израиль наносил удар по Саудовской Аравии, пишут СМИ - 02.03.2026, ПРАЙМ

Не Иран, но Израиль наносил удар по Саудовской Аравии, пишут СМИ

Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T21:19+0300

2026-03-02T21:19+0300

2026-03-02T21:19+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

израиль

иран

saudi aramco

нпз

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg

ТЕГЕРАН, 2 мар - ПРАЙМ. Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник. В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар, и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти. "Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом. Цель Израиля заключается в отвлечении внимания стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на гражданские объекты в Иране", - сказал источник агентству. Собеседник агентства подчеркнул, что Иран продолжит наносить удары без колебаний по всем американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, но нефтяные объекты Саудовской Аравии не входили в число целей иранских ударов. "Согласно данным, предоставленным нам разведывательными источниками, порт Фуджейра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом", израильский режим намерен атаковать его", - добавил источник агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.

https://1prime.ru/20260302/ssha-867928575.html

израиль

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, израиль, иран, saudi aramco, нпз, сша