СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США

В американском военном ведомстве усиливаются опасения, что противостояние с Ираном может приобрести затяжной характер, сообщает The Washington Post. | 02.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В американском военном ведомстве усиливаются опасения, что противостояние с Ираном может приобрести затяжной характер, сообщает The Washington Post."Царит напряженная и параноидальная атмосфера", — заявил изданию один из собеседников.По информации газеты, часть представителей Пентагона и источники в администрации президента США Дональда Трампа все чаще выражают тревогу из-за того, что развитие событий может "выйдет из-под контроля".Кроме того, как уточняет Washington Post, высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов опасаются, что боевые действия затянутся на несколько недель. Это связано с нехваткой у Вашингтона ракет-перехватчиков для систем ПРО, а ситуация может осложниться еще сильнее. Один из источников признал, что США недооценили масштаб этой проблемы.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

