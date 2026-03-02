https://1prime.ru/20260302/iran-867956528.html
СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США
СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США - 02.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США
В американском военном ведомстве усиливаются опасения, что противостояние с Ираном может приобрести затяжной характер, сообщает The Washington Post. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:23+0300
2026-03-02T23:23+0300
2026-03-02T23:23+0300
иран
сша
вашингтон
сергей лавров
дональд трамп
мид
washington post
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В американском военном ведомстве усиливаются опасения, что противостояние с Ираном может приобрести затяжной характер, сообщает The Washington Post."Царит напряженная и параноидальная атмосфера", — заявил изданию один из собеседников.По информации газеты, часть представителей Пентагона и источники в администрации президента США Дональда Трампа все чаще выражают тревогу из-за того, что развитие событий может "выйдет из-под контроля".Кроме того, как уточняет Washington Post, высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов опасаются, что боевые действия затянутся на несколько недель. Это связано с нехваткой у Вашингтона ракет-перехватчиков для систем ПРО, а ситуация может осложниться еще сильнее. Один из источников признал, что США недооценили масштаб этой проблемы.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://1prime.ru/20260302/turistka-867955182.html
https://1prime.ru/20260302/aeroport-867952790.html
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, мид, washington post, совбез
ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД, Washington Post, Совбез
СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США
WP: в Пентагоне опасаются выхода конфликта с Ираном из-под контроля