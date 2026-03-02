https://1prime.ru/20260302/iran-867956868.html
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:27+0300
2026-03-02T23:27+0300
2026-03-02T23:27+0300
иран
сша
израиль
али хаменеи
мид рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4dbedb6334221e35941e8097a3a33ea.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft."Они убили Хаменеи, чтобы разрушить систему власти. Вместо этого они превратили его в мученика. Его убийство уже вызвало протесты и массовые демонстрации от Пакистана и Кашмира до Ирака", —говорится в публикации.Издание отмечает, что действия США и Израиля носят незаконный и разрушительный характер и ежедневно приводят к новым трагическим последствиям.При этом попытка смены власти в исламской республике провалилась: уже через несколько часов после гибели Хаменеи был сформирован временный совет, исполняющий функции верховного лидера.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
https://1prime.ru/20260302/iran-867956528.html
https://1prime.ru/20260302/merts-867956706.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, али хаменеи, мид рф, владимир путин
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, МИД РФ, Владимир Путин
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
RS: ликвидация Хаменеи не привела к краху системы в Иране