Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260302/iran-867956868.html
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft. | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T23:27+0300
2026-03-02T23:27+0300
иран
сша
израиль
али хаменеи
мид рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4dbedb6334221e35941e8097a3a33ea.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft."Они убили Хаменеи, чтобы разрушить систему власти. Вместо этого они превратили его в мученика. Его убийство уже вызвало протесты и массовые демонстрации от Пакистана и Кашмира до Ирака", —говорится в публикации.Издание отмечает, что действия США и Израиля носят незаконный и разрушительный характер и ежедневно приводят к новым трагическим последствиям.При этом попытка смены власти в исламской республике провалилась: уже через несколько часов после гибели Хаменеи был сформирован временный совет, исполняющий функции верховного лидера.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
https://1prime.ru/20260302/iran-867956528.html
https://1prime.ru/20260302/merts-867956706.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, али хаменеи, мид рф, владимир путин
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, МИД РФ, Владимир Путин
23:27 02.03.2026
 
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи

RS: ликвидация Хаменеи не привела к краху системы в Иране

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft.
"Они убили Хаменеи, чтобы разрушить систему власти. Вместо этого они превратили его в мученика. Его убийство уже вызвало протесты и массовые демонстрации от Пакистана и Кашмира до Ирака", —говорится в публикации.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
СМИ рассказали о последствиях ударов по Ирану для США
23:23
Издание отмечает, что действия США и Израиля носят незаконный и разрушительный характер и ежедневно приводят к новым трагическим последствиям.
При этом попытка смены власти в исламской республике провалилась: уже через несколько часов после гибели Хаменеи был сформирован временный совет, исполняющий функции верховного лидера.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана
23:25
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиМИД РФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала