На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи

На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ

На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи

Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft. | 02.03.2026

МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать Иран после убийства верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft."Они убили Хаменеи, чтобы разрушить систему власти. Вместо этого они превратили его в мученика. Его убийство уже вызвало протесты и массовые демонстрации от Пакистана и Кашмира до Ирака", —говорится в публикации.Издание отмечает, что действия США и Израиля носят незаконный и разрушительный характер и ежедневно приводят к новым трагическим последствиям.При этом попытка смены власти в исламской республике провалилась: уже через несколько часов после гибели Хаменеи был сформирован временный совет, исполняющий функции верховного лидера.США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

