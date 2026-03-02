Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия против Ирана могут отразиться на итогах промежуточных выборов в конгресс США, сообщает Reuters."Некоторые чиновники Белого дома опасаются, что этот внешнеполитический риск может подорвать шансы республиканцев на сохранение контроля в конгрессе в то время, когда избиратели, опасающиеся войны, больше обеспокоены стоимостью жизни, чем конфликтами за рубежом", — говорится в публикации.Источник агентства рассказал, что президент США Дональд Трамп продолжил удары по Ирану, несмотря на предупреждения со стороны ряда высокопоставленных чиновников о том, что эскалацию будет сложно удержать под контролем. Они также указывали на рост политических рисков для республиканцев на ноябрьских выборах.Как уточняет агентство, ближайшие советники информировали Трампа о том, что американская разведка не дала четких гарантий отсутствия дальнейшей эскалации после начала операции.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
23:28 02.03.2026
 
На Западе запаниковали из-за угрозы Трампу после операции против Ирана

Reuters: атака на Иран способна изменить расклад в конгрессе США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия против Ирана могут отразиться на итогах промежуточных выборов в конгресс США, сообщает Reuters.
"Некоторые чиновники Белого дома опасаются, что этот внешнеполитический риск может подорвать шансы республиканцев на сохранение контроля в конгрессе в то время, когда избиратели, опасающиеся войны, больше обеспокоены стоимостью жизни, чем конфликтами за рубежом", — говорится в публикации.
"Стал соучастником". В Германии обрушились на Мерца из-за Ирана
23:25
Источник агентства рассказал, что президент США Дональд Трамп продолжил удары по Ирану, несмотря на предупреждения со стороны ряда высокопоставленных чиновников о том, что эскалацию будет сложно удержать под контролем. Они также указывали на рост политических рисков для республиканцев на ноябрьских выборах.
Как уточняет агентство, ближайшие советники информировали Трампа о том, что американская разведка не дала четких гарантий отсутствия дальнейшей эскалации после начала операции.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
На Западе предупредили США о последствиях убийства Хаменеи
23:27
 
