На Западе запаниковали из-за угрозы Трампу после операции против Ирана
Reuters: атака на Иран способна изменить расклад в конгрессе США
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Военные действия против Ирана могут отразиться на итогах промежуточных выборов в конгресс США, сообщает Reuters.
"Некоторые чиновники Белого дома опасаются, что этот внешнеполитический риск может подорвать шансы республиканцев на сохранение контроля в конгрессе в то время, когда избиратели, опасающиеся войны, больше обеспокоены стоимостью жизни, чем конфликтами за рубежом", — говорится в публикации.
Источник агентства рассказал, что президент США Дональд Трамп продолжил удары по Ирану, несмотря на предупреждения со стороны ряда высокопоставленных чиновников о том, что эскалацию будет сложно удержать под контролем. Они также указывали на рост политических рисков для республиканцев на ноябрьских выборах.
Как уточняет агентство, ближайшие советники информировали Трампа о том, что американская разведка не дала четких гарантий отсутствия дальнейшей эскалации после начала операции.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
