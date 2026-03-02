https://1prime.ru/20260302/izrail-867927016.html

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - ПРАЙМ. Застрявшие в Израиле российские туристы выезжают через Египет, сейчас их меньше, чем во время ирано-израильской войны июня 2025 года, сообщила РИА Новости администратор Telegram-канала о поездках между Израилем и Египтом Оксана. "Выезжает (российских туристов – ред.) меньше, чем в июне прошлого года. Это не сложно. Есть способы на любой бюджет, хоть автостопом", - сказала собеседница, которая также занимается организацией трансферов из Израиля в аэропорт Шарм-эш-Шейх. По ее словам, проблем с пересечением границы с Египтом по российскому паспорту нет. Оттуда туристы могут добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейх в том числе автобусами и трансферами, либо взять такси. Как ранее сообщило посольство РФ в Египте, воздушное пространство этой страны сейчас открыто и авиасообщение осуществляется в штатном режиме. При этом граждан России в Египте, особенно тех, кто находится в районе Шарм-эш-Шейха, расстояние от которого до границы Израиля составляет менее 200 километров, дипмиссия призвала сохранять спокойствие и проявлять разумную осторожность. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

