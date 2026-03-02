Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока - 02.03.2026
Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Власти Японии начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, сообщил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. "Уже начата подготовка к возможной эвакуации при необходимости. С учётом ситуации с безопасностью на месте и индивидуальных обстоятельств граждан будут приняты соответствующие меры, и при необходимости будет оказана полноценная поддержка в эвакуации", - подчеркнул глава МИД Японии в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента. По словам Мотэги, в настоящее время в Иране находятся около 200 японских граждан, включая "сотрудников МИД и международных организаций, а также значительное число постоянных жителей, имеющих семьи с гражданами Ирана". Почти со всеми был установлен контакт и подтверждена их безопасность. "В соседних странах в общей сложности находятся около 7 700 японских граждан. В настоящее время проводится подтверждение их безопасности", - добавил министр. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока

ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Власти Японии начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, сообщил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.
"Уже начата подготовка к возможной эвакуации при необходимости. С учётом ситуации с безопасностью на месте и индивидуальных обстоятельств граждан будут приняты соответствующие меры, и при необходимости будет оказана полноценная поддержка в эвакуации", - подчеркнул глава МИД Японии в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента.
По словам Мотэги, в настоящее время в Иране находятся около 200 японских граждан, включая "сотрудников МИД и международных организаций, а также значительное число постоянных жителей, имеющих семьи с гражданами Ирана". Почти со всеми был установлен контакт и подтверждена их безопасность.
"В соседних странах в общей сложности находятся около 7 700 японских граждан. В настоящее время проводится подтверждение их безопасности", - добавил министр.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
Мировая экономикаИРАНСШАЯПОНИЯАли ХаменеиВладимир ПутинМИДМИД РФ
 
 
