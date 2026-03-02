https://1prime.ru/20260302/japonija-867926575.html

Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока

Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока - 02.03.2026, ПРАЙМ

Япония начала подготовку к возможной эвакуации граждан с Ближнего Востока

Власти Японии начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, сообщил министр иностранных дел | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T04:20+0300

2026-03-02T04:20+0300

2026-03-02T04:20+0300

мировая экономика

иран

сша

япония

али хаменеи

владимир путин

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867926575.jpg?1772414454

ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Власти Японии начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, сообщил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. "Уже начата подготовка к возможной эвакуации при необходимости. С учётом ситуации с безопасностью на месте и индивидуальных обстоятельств граждан будут приняты соответствующие меры, и при необходимости будет оказана полноценная поддержка в эвакуации", - подчеркнул глава МИД Японии в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента. По словам Мотэги, в настоящее время в Иране находятся около 200 японских граждан, включая "сотрудников МИД и международных организаций, а также значительное число постоянных жителей, имеющих семьи с гражданами Ирана". Почти со всеми был установлен контакт и подтверждена их безопасность. "В соседних странах в общей сложности находятся около 7 700 японских граждан. В настоящее время проводится подтверждение их безопасности", - добавил министр. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, япония, али хаменеи, владимир путин, мид, мид рф