Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония располагает запасами нефти на 254 дня - 02.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260302/japonija-867927258.html
Япония располагает запасами нефти на 254 дня
Япония располагает запасами нефти на 254 дня - 02.03.2026, ПРАЙМ
Япония располагает запасами нефти на 254 дня
Япония в настоящее время располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, комментируя ситуацию вокруг... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T05:15+0300
2026-03-02T05:15+0300
нефть
энергетика
экономика
ормузский пролив
япония
ближний восток
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867927258.jpg?1772417712
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония в настоящее время располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива и возможные риски для энергоснабжения. "Что касается нефтяных резервов, в настоящее время их объём составляет 254 дня", — сказала глава правительства на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента. При этом она признала, что часть судов временно воздерживается от прохода через Ормузский пролив. "Нам известно, что среди нефтяных танкеров, направляющихся в Японию с Ближнего Востока, есть суда, которые воздерживаются от прохождения через Ормузский пролив и находятся в ожидании в прилегающих водах", — отметила премьер. По словам Такаити, правительство продолжает сбор информации о фактической ситуации вокруг пролива и координирует действия с заинтересованными странами, внимательно отслеживая влияние на энергоснабжение, финансовые рынки и динамику цен. Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране из-за ситуации вокруг Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
ормузский пролив
япония
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ормузский пролив, япония, ближний восток, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, Ормузский пролив, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД
05:15 02.03.2026
 
Япония располагает запасами нефти на 254 дня

Премьер Такаити: Япония располагает запасами нефти на 254 дня

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония в настоящее время располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива и возможные риски для энергоснабжения.
"Что касается нефтяных резервов, в настоящее время их объём составляет 254 дня", — сказала глава правительства на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента.
При этом она признала, что часть судов временно воздерживается от прохода через Ормузский пролив.
"Нам известно, что среди нефтяных танкеров, направляющихся в Японию с Ближнего Востока, есть суда, которые воздерживаются от прохождения через Ормузский пролив и находятся в ожидании в прилегающих водах", — отметила премьер.
По словам Такаити, правительство продолжает сбор информации о фактической ситуации вокруг пролива и координирует действия с заинтересованными странами, внимательно отслеживая влияние на энергоснабжение, финансовые рынки и динамику цен.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране из-за ситуации вокруг Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьОрмузский проливЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала