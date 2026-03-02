https://1prime.ru/20260302/japonija-867927258.html
Япония располагает запасами нефти на 254 дня
Япония располагает запасами нефти на 254 дня
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония в настоящее время располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива и возможные риски для энергоснабжения.
"Что касается нефтяных резервов, в настоящее время их объём составляет 254 дня", — сказала глава правительства на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента.
При этом она признала, что часть судов временно воздерживается от прохода через Ормузский пролив.
"Нам известно, что среди нефтяных танкеров, направляющихся в Японию с Ближнего Востока, есть суда, которые воздерживаются от прохождения через Ормузский пролив и находятся в ожидании в прилегающих водах", — отметила премьер.
По словам Такаити, правительство продолжает сбор информации о фактической ситуации вокруг пролива и координирует действия с заинтересованными странами, внимательно отслеживая влияние на энергоснабжение, финансовые рынки и динамику цен.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране из-за ситуации вокруг Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
