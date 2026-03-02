Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ
Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи
2026-03-02T06:27+0300
2026-03-02T06:27+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
япония
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония внимательно следит за развитием ситуации в Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. "Правительство Японии внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации внутри Ирана после смерти верховного лидера Хаменеи", - подчеркнул Кихара на пресс-конференции. При этом генеральный секретарь правительства Японии не выразил ни соболезнований, ни осуждения действий США или Израиля. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
06:27 02.03.2026
 
Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи

ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония внимательно следит за развитием ситуации в Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
"Правительство Японии внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации внутри Ирана после смерти верховного лидера Хаменеи", - подчеркнул Кихара на пресс-конференции.
При этом генеральный секретарь правительства Японии не выразил ни соболезнований, ни осуждения действий США или Израиля.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
Заголовок открываемого материала