https://1prime.ru/20260302/japonija-867928673.html

Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи

Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи - 02.03.2026, ПРАЙМ

Япония следит за развитием ситуации в Иране после смерти Хаменеи

Япония внимательно следит за развитием ситуации в Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил генеральный секретарь кабинета... | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T06:27+0300

2026-03-02T06:27+0300

2026-03-02T06:27+0300

экономика

мировая экономика

иран

сша

япония

али хаменеи

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867928673.jpg?1772422065

ТОКИО, 2 мар — ПРАЙМ. Япония внимательно следит за развитием ситуации в Иране после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. "Правительство Японии внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации внутри Ирана после смерти верховного лидера Хаменеи", - подчеркнул Кихара на пресс-конференции. При этом генеральный секретарь правительства Японии не выразил ни соболезнований, ни осуждения действий США или Израиля. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, япония, али хаменеи, владимир путин, мид рф, мид