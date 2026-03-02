https://1prime.ru/20260302/kallas-867926121.html
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии - 02.03.2026, ПРАЙМ
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии
Бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал на платформе Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении фактов,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал на платформе Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении фактов, касающихся убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка", — указал Сибал. Экс-дипломат считает, что заявления Каллас фактически оправдывают убийство Хаменеи и пытаются возложить вину за дальнейшую деэскалацию на Иран."Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна", — отметил он. Иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера в ночь на воскресенье. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка Хаменеи. При этом, глава евродипломатии назвала его "смерть" переломным моментом, который, с ее слов, позволит иранскому народу обрести больше свободы. Кроме того, она сообщила о поддержании связей с международными партнерами для обсуждения путей эскалации и обвинила Иран в агрессии в регионе.
