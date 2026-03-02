Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии - 02.03.2026
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии - 02.03.2026, ПРАЙМ
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии
Бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал на платформе Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении фактов,... | 02.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-02T04:06+0300
2026-03-02T04:06+0300
мировая экономика
иран
москва
али хаменеи
ес
кая каллас
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал на платформе Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении фактов, касающихся убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка", — указал Сибал. Экс-дипломат считает, что заявления Каллас фактически оправдывают убийство Хаменеи и пытаются возложить вину за дальнейшую деэскалацию на Иран."Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна", — отметил он. Иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера в ночь на воскресенье. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка Хаменеи. При этом, глава евродипломатии назвала его "смерть" переломным моментом, который, с ее слов, позволит иранскому народу обрести больше свободы. Кроме того, она сообщила о поддержании связей с международными партнерами для обсуждения путей эскалации и обвинила Иран в агрессии в регионе.
иран
москва
мировая экономика, иран, москва, али хаменеи, ес, кая каллас, в мире
Мировая экономика, ИРАН, МОСКВА, Али Хаменеи, ЕС, Кая Каллас, В мире
04:06 02.03.2026
 
Слова Каллас о смерти Хаменеи вызвали ярость в Индии

Экс-посол Сибал назвал заявление Каллас о ликвидации Хаменеи политической уловкой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 2 марта — ПРАЙМ. Бывший первый замминистра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал на платформе Х обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в искажении фактов, касающихся убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка", — указал Сибал.
Экс-дипломат считает, что заявления Каллас фактически оправдывают убийство Хаменеи и пытаются возложить вину за дальнейшую деэскалацию на Иран.
"Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна", — отметил он.
Иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера в ночь на воскресенье. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка Хаменеи. При этом, глава евродипломатии назвала его "смерть" переломным моментом, который, с ее слов, позволит иранскому народу обрести больше свободы. Кроме того, она сообщила о поддержании связей с международными партнерами для обсуждения путей эскалации и обвинила Иран в агрессии в регионе.
Мировая экономикаИРАНМОСКВААли ХаменеиЕСКая КалласВ мире
 
 
