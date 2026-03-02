https://1prime.ru/20260302/kiev-867953232.html

Киев снова сдвинул срок поставок нефти по "Дружбе" в Словакию, сообщают СМИ

Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. | 02.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-02T22:14+0300

энергетика

нефть

газ

словакия

киев

украина

роберт фицо

БРАТИСЛАВА, 2 мар - ПРАЙМ. Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. Украина неоднократно переносила сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе". В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планирует восстановить транзит 3 марта. "Государственная компания Transpetrol получила в понедельник очередной актуализированный график восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором срок сдвинут на 4 марта", - говорится в информации телеканала в понедельник. Ранее в понедельник министр экономики Словакии Дениса Сакова выразила сомнение, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленные в конце января, поскольку Украина неоднократно переносила сроки. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

словакия

киев

украина

нефть, газ, словакия, киев, украина, роберт фицо