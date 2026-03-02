Киев снова сдвинул срок поставок нефти по "Дружбе" в Словакию, сообщают СМИ
ТА3: Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
БРАТИСЛАВА, 2 мар - ПРАЙМ. Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
Украина неоднократно переносила сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе". В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Киев планирует восстановить транзит 3 марта.
"Государственная компания Transpetrol получила в понедельник очередной актуализированный график восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором срок сдвинут на 4 марта", - говорится в информации телеканала в понедельник.
Ранее в понедельник министр экономики Словакии Дениса Сакова выразила сомнение, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленные в конце января, поскольку Украина неоднократно переносила сроки.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.