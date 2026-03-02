https://1prime.ru/20260302/lokomotiv-867924826.html

В Пермском крае локомотив и десять вагонов сошли с путей

2026-03-02T02:32+0300

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Локомотив и 10 вагонов сошли с путей в Пермском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Свердловской железной дороги. "Первого марта в 23:02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Также для ликвидации схода подняты восстановительные поезда. "Возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства инцидента уточняются. В РЖД создан оперативный штаб", - заключается в сообщении.

