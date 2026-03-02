https://1prime.ru/20260302/maersk-867950986.html

Maersk приостановил прием и отправку грузов в странах Персидского залива

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приостановил прием и отправку охлажденных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, следует из информации на сайте компании. В субботу Maersk сообщил, что временно прекращает рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок. "Мы немедленно приостанавливаем прием и отправку рефрижераторных, опасных/специальных грузов в ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Перевозчик также сообщил, что приостанавливает новые бронирования между Индийским субконтинентом (Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка) и рынками верхней части Персидского залива (ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия). Остановка не распространяется на другие торговые коридоры. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

